„Scheinriese“: Bartsch kritisiert Entlastungspaket

Dietmar Bartsch © IMAGO/Christian Spicker

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hält das geplante dritte Entlastungspaket für "unzureichend".

Berlin in Deutschland - Es handele sich hier um "einen Scheinriesen", das Paket sei "dem Ernst der Lage nicht angemessen", sagte Bartsch am Montag vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Angesichts der sozialen Not vieler Menschen wegen der hohen Inflation bekräftigte der Linken-Politiker die Aufrufe seiner Partei zu Protesten.

"Da droht ein Teuer-Tornado", warnte Bartsch vor weiteren Preissteigerungen vor allem im Energiebereich. Wenn die Koalition für die zusätzlichen Entlastungen gleichwohl nur einen Bruchteil des Geldes für das Bundeswehr-Sondervermögen aufwenden wolle, sei dies "ein riesengroßer Widerspruch", kritisierte der Fraktionschef.

Er wies auch darauf hin, dass allein die Zusatzeinnahmen bei der Mehrwertsteuer aufgrund der hohen Inflation 50 bis 60 Milliarden Euro betragen würden. Bei den Entlastungen würde dagegen "vielfach nur aus einer Tasche in die andere verteilt".



Positiv bewertete Bartsch die geplanten zusätzlichen Zahlungen an Rentnerinnen und Rentner sowie an Studierende. Inakzeptabel gering sei aber die Anhebung des Kindergeldes um 18 Euro. Zudem kritisierte er, dass viele Maßnahmen erst im kommenden Jahr wirksam würden.



Mit Blick auf die angekündigten Proteste "im Bundestag und auf den Straßen" wies Bartsch Vorwürfe zurück, die Linke stelle sich hier in eine Reihe mit rechten Gruppen, die ebenfalls zu Kundgebungen aufrufen. "Ein Abgrenzungsproblem sehe ich nicht", hob er hervor. Die Linke mache sich "nicht gemein mit Rechtsradikalen" sondern stehe für "Solidarität, Demokratie und sozialen Frieden".



Auf Kritik war zuvor besonders der Aufruf der Linken zu einer Montagsdemonstration an diesem Abend in Leipzig gestoßen. bk/pw