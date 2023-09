Scholz legt Augenklappe wieder ab

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag (12.09.2023) beim internationalen Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant Egidio in Berlin. © Christian Ditsch/Imago

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Piraten-Look wieder aufgegeben.

Berlin in Deutschland - Anderthalb Wochen lang war der Kanzler bei öffentlichen Terminen mit Augenklappe aufgetreten - am Dienstag zeigte er sich erstmals seit seinem Sportunfall ohne das medizinische Accessoire. Die Schwellungen und Abschürfungen im Gesicht des Kanzlers waren erkennbar abgeheilt, die Reste eines Blutergusses allerdings waren als dunkle Schatten um sein Auge noch erkennbar.

Davon konnte sich das Publikum beim Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant‘Egidio in Berlin überzeugen, vor dem Scholz eine Rede hielt. Noch am Wochenende beim G20-Gipfel in Indien hatte sich der Kanzler mit Augenklappe gezeigt. Der etwas verwegene Look des Bundeskanzler hatte nach dem Sportunfall für große Aufmerksamkeit insbesondere in den sozialen Medien gesorgt. Spötter rieten dem Kanzler, die Augenklappe dauerhaft zu tragen, um sein Äußeres prägnanter zu gestalten. pw/bk

Union widerspricht positiver Halbzeitbilanz der Koalition in Bertelsmann-Studie

Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), hat dem positiven Befund einer Bertelsmann-Studie zur Halbzeitbilanz der Ampel-Koalition widersprochen. Die „Ampel“ scheine „unbeeindruckt von der Realität ihren veralteten Koalitionsvertrag abarbeiten zu wollen“, sagte Frei am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. „Sie geht damit inzwischen ganz an den zentralen Themen der Menschen vorbei. Die Enttäuschung und der Frust der Bevölkerung sind da verständlich.“



Eine am Dienstag vorgestellte Studie der Bertelsmann-Studie bescheinigte der Koalition trotz allen öffentlich ausgetragenen Streits eine respektable Zwischenbilanz: Sie habe bereits 38 Prozent ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag voll oder teilweise umgesetzt. Bei weiteren 26 Prozent sei die Umsetzung in Arbeit.



Unions-Parlamentsgeschäftsführer Frei merkte dazu an, dass sich die „Ausgangslage“ seit Abschluss des Koalitionsvertrags Ende 2021 „durch den russischen Angriffskrieg, durch Inflation und Rezession die Ausgangslage fundamental gewandelt“ habe. Der CDU-Politiker verwies auf die schlechte wirtschaftliche Lage und übte Kritik an der Abschaltung der Atomkraftwerke und am Heizungsgesetz.



Damit regiere die Koalition an den Interessen der Menschen vorbei, sagte Frei. Es werde „höchste Zeit, dass die Ampel ihre ideologischen Scheuklappen ablegt und sich den Problemen der Menschen ernsthaft widmet“, sagte er. pw/bk