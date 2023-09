Scholz muss die nächsten Wochen Augenklappe tragen

Bundeskanzler Olaf Scholz nach Joggingunfall mit Augenklappe © Steffen Kugler/dpa

Nachdem er am Wochenende einen Joggingunfall erlitten hat, wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wieder Termine wahrnehmen, jedoch mit einer Augenklappe.

Berlin in Deutschland - „Wer den Schaden hat... Bin gespannt auf die Memes“, schrieb er am Montagmittag im Onlinedienst „X“ (vormals Twitter) unter ein Bild von ihm. Auf dem Foto ist der Kanzler mit einer schwarzen Augenklappe über dem rechten Auge und Aufschürfungen darum herum zu sehen. „Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist“, schrieb Scholz weiter.

Dem Kanzler gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. „Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“ So wie auf dem online gestellten Bild werde Scholz demnach in den nächsten zwei, drei Wochen aussehen.

Seine anstehenden Termine wird der Kanzler nach Auskunft des Regierungssprecher wahrnehmen - unter anderem einen Besuch des St. Michael-Jahresempfangs der Deutschen Bischofskonferenz am Montagabend sowie die Eröffnung der Automesse IAA am Dienstag in München.



Scholz war am Wochenende beim Joggen gestürzt und hatte sich dabei Prellungen im Gesicht zugezogen. Seine für Sonntag geplanten Termine in Hessen, wo er Innenministerin Nancy Faeser (SPD) beim Wahlkampf für die Landtagswahl unterstützten wollte, musste der Kanzler absagen. awe/pw