Russland-Sanktionen: Deutschland nun für Öl-Embargo - Habeck-Deals wohl entscheidend

Von: Richard Strobl

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r), spricht mit Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, vor der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt. (Archiv) © Michael Kappeler/dpa

Deutschland unterstützt nun wohl ein Ölembargo gegen Russland. Basis für den Kurs-Wechsel bei den Sanktionen im Ukraine-Konflikt ist wohl Robert Habeck.

Berlin - Der nächste Kurswechsel der deutschen Regierung im Ukraine-Konflikt wird immer wahrscheinlicher. Deutschland unterstützt nun offenbar den europäischen Plan für ein Einfuhrverbot von Öl aus Russland. Zuvor galt die Bundesrepublik lange als Bremser bei dem Thema.

Die Regierung hatte sich nach dpa-Angaben in jüngsten Vorgesprächen zu einem möglichen sechsten Sanktionspaket der EU klar für die Einführung eines solchen Embargos ausgesprochen. Die Agentur beruft sich dabei auf Informationen von EU-Diplomaten. Auch die ARD bestätigte diese Angaben. Ein entsprechender Beschluss der Europäischen Union sei damit deutlich wahrscheinlicher geworden.

Russland-Sanktionen: Deutschland nun wohl für Öl-Embargo

Als Bremser bei dem Thema Ölembargo gelten damit nur noch Ungarn, Österreich und die Slowakei sowie Spanien, Italien und Griechenland. Länder wie die Slowakei und Ungarn sind dabei nach Angaben von Diplomaten bislang vor allem wegen ihrer großen Abhängigkeit von russischen Öllieferungen gegen ein schnelles Einfuhrverbot. In den südeuropäischen Ländern wird unterdessen vor allem der nach einem Embargo erwartete Anstieg der Energiepreise für Verbraucher mit großer Besorgnis gesehen.

Grund für die deutsche Kurswende dürften die jüngsten Erfolge bei der Suche nach alternativen Öl-Lieferanten sein. So hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am vergangenen Dienstag angekündigt, es sei gelungen, die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl von 35 Prozent vor Beginn des Ukraine-Krieges innerhalb von acht Wochen auf 12 Prozent zu senken. Ein Öl-Embargo mit ausreichender Übergangsfrist wäre in Deutschland unter Inkaufnahme steigender Preise daher inzwischen handhabbar.

Öl-Embargo gegen Russland: Ungarn gilt nun als Blockierer

Die EU könnte damit schon in den kommenden Tagen ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschließen, das auch Einfuhrverbote für Öl beinhaltet. Ein entsprechender Text werde derzeit vorbereitet, und die EU-Kommission könnte ihn in den kommenden Tagen mit Blick auf ein Botschaftertreffen am Mittwoch vorlegen, wie auch die Nachrichtenagentur AFP am Wochenende aus Brüsseler Diplomatenkreisen erfuhr.

Demnach gilt vor allem Ungarn noch als potenzieller Blockierer eines dann nötigen einstimmigen Sanktionsbeschlusses. Regierungschef Viktor Orban hatte nach seiner Wiederwahl Anfang April ein Veto gegen jede Form von Energieembargo angekündigt.

Wegen des russischen Kriegs in der Ukraine hatten die EU-Staaten bereits ein Importverbot für russische Kohle beschlossen. Die Ukraine und EU-Staaten wie Polen und die baltischen Länder fordern seit längerem eine Ausweitung auf Öl und Gas. Deutschland und einige andere Länder sind allerdings sehr abhängig von russischen Energieimporten.

Den Hintergrund zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier. (dpa/afp/rjs)