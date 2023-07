Kabinett beschließt Entwurf für Bundeshaushalt 2024

Scholz: „Sicherheit unseres Landes“ hat erste Priorität im Bundeshaushalt

Olaf Scholz © dts Nachrichtenagentur/imago

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) räumt der Sicherheit Deutschlands bei der Etatplanung erste Priorität ein.

Berlin in Deutschland - Der Haushaltsentwurf habe Prioritäten, „die offensichtlich sind“, sagte Scholz am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. „Zuallererst geht es um die Sicherheit unseres Landes.“ Er verwies auf die umfassende Unterstützung für die Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs sowie auf die Stärkung der Bundeswehr.

„Sicherheit ist eine große Herausforderung - und natürlich bedeutet das auch Herausforderungen für den gesamten übrigen Haushalt“, sagte Scholz. Die Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine seien ja „alle dazugekommen“ zu den üblichen staatlichen Aufgaben. „Wäre das nicht so, wäre manches viel einfacher zu handlen“, räumte er ein.



Als zweite Priorität des Bundeshaushalts nannte Scholz, dafür zu sorgen, dass Deutschland „ein modernes Industrieland“ bleibe. Hier führte der Kanzler den Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität an, aber auch die Ansiedlung von Technologieunternehmen wie Halbleiterfabriken.



An dritter Stelle sprach Scholz darüber, „dass wir für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sorgen“. Es gehe darum, „dass wir alles Notwendige tun, dass alle zurechtkommen können“. Hier habe die Regierung schon viel unternommen und werde das auch weiterhin machen.



Als Beispiel nannte Scholz, „dass wir jetzt alles dafür tun, die Kindergrundsicherung nach dem ersten Schritt“, nämlich der Anhebung von Kindergeld und Kinderzuschlag zum 1. Januar 2023, „auch zu vervollständigen“. Die Kindergrundsicherung sei „ein ehrgeiziges Vorhaben“, das für „die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sorgen kann“.



Scholz bekräftigte, dass die Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 eingeführt werden solle. Die nötigen Vorbereitungen werde die Regierung „rechtzeitig bis Ende August“ treffen.



Zugleich bekannte sich der Kanzler zum Einhalten der Schuldenbremse jetzt und in den nächsten Jahren, wie es auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorhat. Mit Blick auf umfangreiche Hilfspakete in der Corona- und der Energiekrise sagte Scholz, es sei klar, „dass wir nun wieder Haushalte aufstellen werden, die nicht mit diesen zusätzlichen kreditfinanzierten Mitteln versuchen, Krisen zu bekämpfen, sondern die sich ganz konkret auf die Zukunft unseres Landes ausrichten“. cne/bk

Kabinett beschließt Entwurf für Bundeshaushalt 2024

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen den Haushaltsentwurf für 2024 und die Finanzplanung für die folgenden Jahre verabschiedet. Vorgesehen sind deutliche Einsparungen, die Neuverschuldung soll nächstes Jahr auf 16,6 Milliarden Euro begrenzt werden.



Geplant sind Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro. Das sind deutlich weniger als 2022 (481,3 Milliarden Euro) und im laufenden Jahr (geplant 476,3 Milliarden Euro). In den Jahren ab 2025 soll das Haushaltsvolumen wieder leicht ansteigen.



Das Verfahren zur Haushaltsaufstellung war turbulent verlaufen und von Streitigkeiten innerhalb der Koalition geprägt. Die sonst übliche Verabschiedung von Eckwerten im März fiel aus, auch ein zwischenzeitlich vorgesehener Termin für die Kabinettsbefassung Ende Juni wurde abgesagt.



Zuletzt hatten noch die Kabinettsmitglieder der Grünen ihre Zustimmung zum Entwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) davon abhängig gemacht, dass der Weg frei gemacht wird für die Einführung der Kindergrundsicherung. Diese Konflikt wurde erst zu Wochenbeginn gelöst. Lindner will sich am Nachmittag in einer Pressekonferenz zum Haushaltsentwurf äußern. cne/cha