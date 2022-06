Scholz steht hinter dem 9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket © IMAGO/M. Popow

Bundeskanzler Olaf Scholz steht hinter der breiten Entlastung bei den Mobilitätskosten durch die geltende Spritsteuersenkung und den Start des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz setzt auf eine breite Entlastung bei den Mobilitätskosten durch die jetzt geltende Spritsteuersenkung und den Start des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr. «Wir entlasten damit diejenigen, die nicht aufs Auto verzichten können und all diejenigen, die täglich Bus und Bahn nutzen» sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. «Und vielleicht gewinnen wir auch die eine oder den anderen dafür, künftig etwas häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.»

Der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket sei «ganz massiv», sagte Scholz. Das zeige: «Die Maßnahmen wirken, sie kommen direkt an bei den Bürgerinnen und Bürgern.» Der Kanzler hob hervor, dass auch Rentnerinnen und Rentner davon profitierten.

Fahrgäste können mit den 9-Euro-Tickets seit Mittwoch fahren. Damit können bundesweit alle Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt werden, und zwar im Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro im Monat. Vor dem Start wurden nach Angaben der Verkehrsbranche bereits sieben Millionen Tickets verkauft. Parallel gilt im Juni, Juli und August eine gesenkte Energiesteuer. Die Steuerbelastung sinkt damit um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Wie viel der Sprit an der Tankstelle kostet, bestimmen aber Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne.

Bahn: Zum Start des 9-Euro-Tickets keine übermäßig vollen Züge

Der Start des 9-Euro-Tickets ist im Nahverkehr der Deutschen Bahn nach Unternehmensangaben weitgehend reibungslos verlaufen. «Der Blick auf die Betriebslage zeigt, es war ein ruhiger Start», sagte ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen in Berlin. «Die Züge waren nicht übermäßig stark belegt, aber heute ist eben auch ein ganz normaler Arbeitstag.» Es bleibe abzuwarten, wie sich die Nachfrage über die kommenden Feiertage entwickle. «Zu Pfingsten sind die Züge ohnehin gut gefüllt bei schönem Wetter», betonte der Sprecher. «Das wird sicher eine Herausforderung sein für die Verkehrsunternehmen in Deutschland.»

Seit diesem Mittwoch können Fahrgäste mit dem 9-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Das Sonderticket ist für die Monate Juni, Juli und August erhältlich und soll zum einen Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts steigender Preise finanziell entlasten. Zum anderen gilt das Ticket auch als ein Versuch, mehr Fahrgäste für den ÖPNV dauerhaft zu begeistern. (dpa)