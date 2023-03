Scholz will stärkere heimische Rüstungsindustrie aufbauen

Olaf Scholz © Christian Ender/IMAGO

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dazu aufgefordert, eine stärkeren heimische Rüstungsindustrie aufzubauen.

„Wir brauchen eine laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition“, sagte der Kanzler am Donnerstag in seiner Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg und dessen Folgen. Diese Produktion „erfordert langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen“, sagte der Kanzler. „So schaffen wir hier in Deutschland eine industrielle Basis, die ihren Beitrag leistet zur Sicherung von Frieden und Freiheit in Europa - auch das ist eine Erkenntnis der Zeitenwende.“

Deutschland sei „im Licht der Zeitenwende widerstandsfähiger geworden“, sagte Scholz. Er verwies auf das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr, das seine Regierung als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine eingerichtet hat. „Ein Großteil der für das Sondervermögen vorgesehenen Projekte soll noch in diesem Jahr unter Vertrag sein“, versicherte Scholz.

Abermals bekannte er sich in seiner Rede zum Ziel der Nato-Mitglieder, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Der Verteidigungshaushalt werde steigen, „damit wir dauerhaft das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreichen“, sagte Scholz. „Diese Zusage, die ich hier am 27. Februar vergangenen Jahres gegeben habe, gilt.“ pw/cne

Scholz stellt Ukraine Sicherheitsgarantien in Aussicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine Sicherheitsgarantien der Verbündeten für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt. Die Bundesregierung werde der Ukraine „helfen“, dass es zu einem Frieden kommt, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Deshalb sprechen wir mit Kiew und weiteren Partnern auch über künftige Sicherheitszusagen für die Ukraine“, sagte der Kanzler. „Solche Sicherheitszusagen setzen aber zwingend voraus, dass sich die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich verteidigt.“



Die Chancen auf eine baldige Beilegung des Kriegs durch Verhandlungen bewertete der Kanzler skeptisch. Die offene Frage sei, ob Russlands Präsident Wladimir Putin überhaupt bereit sei, über die Rückkehr zu den Grundsätzen der europäischen Friedensordnung und einen „gerechten Frieden“ zu verhandeln. „Im Moment spricht nichts dafür“, sagte Scholz. „Vielmehr setzt Putin auf Drohgebärden, wie zuletzt die Aussetzung des New-Start-Vertrags mit den USA.“



Putin bedrohe „die Ukraine in ihrer Existenz und damit zugleich die Grundfesten der europäischen Friedensordnung“, sagte Scholz. „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln - außer über die eigene Unterwerfung.“ pw/cne