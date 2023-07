Schulforscher: Bei Lehramt-Quereinsteigern werden Qualifikationen „unzureichend überprüft“

Lehrerin mit Schulklasse (Symbolbild) © Rainer Weisflog/Imago

Da immer mehr Quereinsteiger an deutschen Schulen zum Einsatz kommen, hat eine Gruppe von Schulforschern einem Bericht zufolge angemahnt, dass für diese Qualitätsstandards bei der Lehrerausbildung fehlen.

Frankfurt am Main in Deutschland - „Alternative Qualifikationswege ins Lehramt“ seien noch „unzureichend überprüft“ und müssten „den Beweis erbringen, dass ihre Absolvent:innen zumindest mittelfristig vergleichbare professionelle Kompetenzen erwerben wie traditionell ausgebildete“, heißt es in einer 14-seitigen Stellungnahme der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), aus der am Montag der „Spiegel“ zitiert.

Angesichts der steigenden Zahl an Quereinsteigern im Lehrberuf könne nicht mehr von Notlösungen die Rede sein, die Praxis habe „Auswirkungen auf das gesamte System der Lehrkräftebildung“, heißt es in dem Papier weiter. Die Wissenschaftler warnen darin des Weiteren vor einem „Unterlaufen“ etablierter Standards und fordern einen „einheitlichen alternativen Qualifikationsweg unter Einbeziehung der Hochschulen“.



Andreas Hartinger, Pädagogik-Professor an der Universität Augsburg und einer der neun Verfasser des Papiers, sagte dem „Spiegel“, trotz des „dramatischen Lehrermangels“ an deutschen Schulen müsse an dem Grundprinzip festgehalten werden, die Grundlagen für das Unterrichten über Jahre in einem Studium aufzubauen, verzahnt mit praktischen Erfahrungen. se/mhe