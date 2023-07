Schwarzes X statt blauer Vogel: Twitter ändert Logo

Ein schwarzes X ersetzt den Twitter-Vogel © Jaap Arriens/Imago

Twitter hat sein Logo geändert.

San Francisco in den USA - Am Montagvormittag ersetzte ein schwarzes X den blauen Twitter-Vogel. Der Multimilliardär Elon Musk, der das Unternehmen im vergangenen Oktober gekauft hatte, treibt damit den Umbau der Plattform voran. Bald sollen darüber auch etwa Online-Einkäufe und Bezahlungen abgewickelt werden können.

Musk hatte Twitters Mutterkonzern bereits in The X Corporation umbenannt - in Anlehnung an die Firma X.com, die er 1999 gegründet hatte und aus der später der Zahlungsdienstleister Paypal hervorgegangen war. Seit Sonntag ist Twitter auch unter der Web-Adresse www.x.com erreichbar, die dann auf die bisherige Seite Twitter.com weiterleitet.

Musk hatte zuvor angedeutet, den geplanten Umbau von Twitter zu beschleunigen. „Wir werden bald Adieu zur Marke Twitter sagen und Schritt für Schritt auch zu allen Vögeln“, erklärte er am Samstagabend. Das Twitter-Logo bestand bislang aus einem blauen Vogel auf weißem Grund. Twitter heißt übersetzt so viel wie Gezwitscher. pe/ilo