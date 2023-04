Schweden: Volvo setzt auf schwere LKW

Teilen

Der schwedische Lastwagen- und Bushersteller Volvo hofft auf den Verkauf vieler schwerer LKW. © IMAGO/Schoening

Der schwedische Lastwagen- und Bushersteller Volvo erhofft sich in Europa und Nordamerika eine stärkeren Absatz schwerer LKW.

Göteborg - In Europa und Nordamerika dürften in diesem Jahr jeweils 320 000 schwere Lastwagen neu zugelassen werden, teilte der Konkurrent von Daimler Truck und der VW-Nutzfahrzeugholding Traton am Donnerstag in Göteborg mit. Das sind jeweils 20 000 mehr als bisher von Volvo vorhergesagt. Der Nachholbedarf bei der Erneuerung alternder Flotten habe die Nachfrage vor allem nach Lkw angekurbelt, sagte Volvo-Chef Martin Lundstedt. Die Region Europa umfasst bei Volvo die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen und Großbritannien.

Im ersten Quartal holte Volvo Bestellungen über 60 000 Lastwagen herein, fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslieferungen stiegen um elf Prozent auf gut 61 500 Laster und erreichten damit einen Rekordwert. Der Umsatz wuchs um rund ein Viertel auf 131 Milliarden schwedische Kronen (11,6 Mrd Euro). Unter dem Strich verdiente Volvo 12,9 Milliarden Kronen, eine Steigerung um mehr als 80 Prozent. Der Konzern hatte bereits vergangene Woche vorläufige Eckdaten zum Quartal veröffentlicht. (dpa)