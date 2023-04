Schwedens öffentlich-rechtlicher Radiosender hat Aktivitäten auf Twitter gestoppt

Twitter-Logo © Beata Zawrzel/IMAGO

Schwedens öffentlich-rechtlicher Radiosender Sveriges Radio (SR) ist nicht mehr auf der Onlineplattform Twitter aktiv.

Stockholm in Schweden - Die Twitter-Präsenz habe schon seit Längerem keine Priorität mehr, „nun haben wir entschieden, unsere Aktivitäten komplett zu stoppen und auch eine Reihe von Konten zu löschen“, erklärte der Sender am Dienstag auf seiner Internetseite. Twitter habe sich „schlicht verändert“ und an Relevanz für den Sender verloren, hieß es weiter.

Laut SR sind nur noch der Hauptaccount des Radiosenders und der des führenden Nachrichtenprogramms „Ekot“ aktiv. Damit folgt der Sender Entscheidungen des US-Radiosenders NPR und des kanadischen Senders CBC, die sich ebenfalls von Twitter zurückgezogen haben, nachdem die Online-Plattform im Herbst von dem Hightech-Unternehmer Elon Musk übernommen worden war.



Beide stellten sich gegen die Einstufung ihrer Sender als „regierungsfinanziert“ durch Twitter. Mit demselben Etikett werden etwa auch der chinesische und der russische Staatssender versehen. Im Gegensatz dazu gab SR die Einstufung eines seiner Accounts als „öffentlich finanziertes Medium“ nicht als Grund für den Rückzug von Twitter an.

Seit der Übernahme durch Musk hat Twitter einen Kurswechsel vollzogen. So geht die Online-Plattform nun weniger gegen Einträge vor, die zu Hass aufrufen oder Falschinformationen verbreiten. Das Verhältnis von Musk zur Medienwelt ist konfliktbeladen. Die Pressestelle von Twitter beantwortete Journalistenfragen in jüngster Zeit mit einer automatischen Antwort, die lediglich das Symbol eines Kothaufens enthielt. Musk hat zudem in großem Umfang Mitarbeiter entlassen und die Belegschaft von rund 7500 auf weniger als 2000 drastisch reduziert. lt/ju