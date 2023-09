Schweiz bleibt Top-Ziel für deutsche Auswanderer in Europa

Luganer See in der Schweiz (Symbolbild). © Pond5 Images/Imago

Für deutsche Auswanderer ist die Schweiz erneut das bevorzugte Land in Europa.

Wiesbaden in Deutschland - Rund 311.300 Deutsche hatten Anfang 2022 ihren Wohnsitz in der Alpenrepublik, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Seit Jahren nimmt die Zahl zu. 2022 waren es 1800 Menschen, die aus Deutschland in die Schweiz auswanderten.

Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Auswandererziele folgt Österreich mit rund 216.700 Deutschen. Dorthin siedelten im vergangenen Jahr 8000 Menschen über. Die Statistiker führten die Beliebtheit der beiden Länder bei einem Wohnortswechsel auf die räumliche Nähe und fehlende Sprachbarrieren zurück. Den dritten Platz belegt Spanien mit rund 142.600 dort lebenden Deutschen - 3000 mehr als 2021.

Auch bei den Staatsbürgerschaften, die Deutsche zuletzt erwarben, liegt die Schweiz auf dem ersten Platz. 2021 nahmen 7940 Deutsche die Schweizer Staatsbürgerschaft an, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf dem zweiten Platz folgt Schweden mit 1350 neu eingebürgerten Deutschen, ein Minus von fünf Prozent. ald/ilo