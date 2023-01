Schwindender Pessimismus: Einstellungsbereitschaft der Unternehmen legt zu

Ifo-Institut

Der Arbeitsmarkt spiegelt den schwindenden Pessimismus der Unternehmen wider.

München in Deutschland - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen hat zugelegt. Das Beschäftigungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts legte im Januar auf 100,2 Punkte zu, nach 99,6 Punkten im Dezember, wie das Institut am Freitag mitteilte.

Demnach wollen die Firmen besonders in der Industrie und dort im Bereich Maschinenbau und Elektroindustrie einstellen. Auch bei den Dienstleistern nahm die Einstellungsbereitschaft zu. In der IT sind ebenfalls viele Jobs vakant. Nach Einschätzung des Forschungsinstituts sind die aktuellen Entlassungen bei großen IT-Firmen eine „Chance“ für kleine und mittlere Betriebe.

Im Handel sind die Pläne zu Einstellungen und Entlassungen ungefähr ausgewogen, im Bauhauptgewerbe gibt es trotz des schwierigen Umfelds „leicht positive Beschäftigungserwartungen“, wie das Institut ausführte. hcy/ilo