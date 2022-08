Scout24: Umsatzsprung auch im zweiten Quartal

Logo von Scout 24 am Fenster © Leon Kuegeler/Imago

Dem Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) haben das Kerngeschäft mit Maklern und der Vertrieb von sogenannten Plus-Mitgliedschaften im zweiten Quartal erneut zu einem Umsatzsprung verholfen.

München/Berlin - Der Erlös stieg im Vorjahresvergleich um 14,4 Prozent auf knapp 110 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München und Berlin mitteilte. Es bestätigte damit die in der vergangenen Woche vorgelegten Eckdaten zur Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Während im Geschäftskundenbereich unter anderem die Vermittlung von Verkaufsmandaten deutliches Umsatzwachstum erzielte, profitierte Scout24 im Privatkundenbereich vor allem vom Erlös mit sogenannten Plus-Produkten: Nutzern werden dabei Privilegien bei der Suche eingeräumt, so dass sie etwa vorrangig Kontakt mit dem Immobilienverkäufer oder -vermieter aufnehmen können. Das Geschäft gilt als lukrativ und hatte zuletzt deutlich zugelegt.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) der Monate April bis Juni legte - wie bereits bekannt - um 12,5 Prozent auf 62 Millionen Euro zu. Nach Steuern blieben 26,8 Millionen Euro, was einem Plus von mehr als einem Fünftel entspricht. (dpa)