Selbstständige: Geschäftsklima wieder verschlechtert

Frau im Homeoffice © Westend61/IMAGO

Für Selbstständige in Deutschland hat sich das Geschäftsklima wieder verschlechtert.

München in Deutschland - Der vom Münchener Ifo-Institut gemeinsam mit dem Online-Dienstleister Jimdo ermittelte Geschäftsindex sank im April auf minus 3,2 Punkte, nach plus 1,8 Punkten im März, wie das Ifo und Jimdo am Dienstag mitteilten. Anders als in der Gesamtwirtschaft sei die Erholung vom Vormonat „schnell wieder verpufft“, erklärte das Ifo - der Entwicklung „fehlt es aktuell an Dynamik“.

Zwar beurteilten die Firmen ihre laufenden Geschäfte noch „punktuell positiv“, erklärte das Münchner Institut, allerdings wuchs der Pessimismus bei den Erwartungen. Sorgen und Unsicherheit der Selbstständigen hätten zugenommen.



Besonders betroffen waren zuletzt die Dienstleister - hier hätten die Sorgen angesichts der Auftragslage zugenommen. Mit der Geschäftslage waren die Firmen weniger zufrieden, ihre Perspektive schätzten sie zurückhaltend ein. Auch im Einzelhandel überwogen die negativen Bewertungen der Lage, bei den Aussichten blieben die Sorgen groß.

Auch Jimdo beklagte den gegenläufigen Trend zur Gesamtwirtschaft bei den Selbstständigen und Kleinstunternehmen. „Wir müssen jetzt in den kommenden Wochen genau hinschauen, was da gerade passiert bei den Selbstständigen“, erklärte Jimdo-Chef Matthias Henze. Es stelle sich die Frage, warum der Aufwärtstrend bei der Geschäftslage wieder beendet sei. In jedem Fall zeige der Index, dass die Lage der Branche „volatil“ sei. hcy/cne