Shop Apotheke: Gestiegene Nachfrage führt zu schwarzen Zahlen

Shop Apotheke profitierte von Januar bis März von einem gewachsenen Kundenstamm und mehr Verkäufen verschreibungsfreier Mittel (Symbolfoto).jpg © IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Dank einer starken Nachfrage im Auftaktquartal schreibt der Arzneimittelversender Shop Apotheke nun wieder schwarze Zahlen.

Sevenum - Der Vorstand der niederländischen Online-Apotheke sieht das Unternehmen damit «in allen Belangen» auf einem guten Weg zu den Jahreszielen, wie Shop Apotheke am Dienstag mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 8,8 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Minus von 4,3 Millionen Euro angefallen war. Der Konzernumsatz zog um 22,1 Prozent auf 372 Millionen Euro an.

Der Konzern profitierte von Januar bis März von einem gewachsenen Kundenstamm und mehr Verkäufen verschreibungsfreier Mittel. Auch der Absatz von Rezeptprodukten zog prozentual zweistellig an. Im deutschsprachigen Raum liege die Nachfrage wieder so hoch wie in den Vor-Pandemie-Zeiten. Unterm Strich hat Shop Apotheke den Fehlbetrag auf 10,2 Millionen Euro mehr als halbiert. 2023 wird ein Umsatzplus von bis zu 20 Prozent bei verschreibungsfreien Produkten angestrebt. (dpa)