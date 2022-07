Shop Apotheke: Onlinehändler mit beträchtlichem Umsatzplus

Apotheke Symbolbild .jpg © moodboard via IMAGO

Durch die verstärkte Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten erfährt der Onlinehändler Shop Apotheke eine deutliche Umsatzsteigerung.

Sevenum - Der Umsatz habe im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 15 Prozent auf 287 Millionen Euro zugelegt, teilte das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden am Dienstag nach vorläufigen Berechnungen mit. Zum Ende des ersten Halbjahres habe die Zahl der aktiven Kunden bei 8,6 Millionen gelegen, was einem Plus von 1,5 Millionen im Jahresvergleich entspreche. Die Aktie legte im frühen Handel um mehr als zehn Prozent zu.

Die Online-Apotheke konnte ihren Umsatz mit verschreibungsfreien Medikamenten im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 11,2 Prozent steigern. Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigte der Vorstand die Prognose. Der niederländische Konzern peilt bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein Umsatzplus von 15 bis 25 Prozent an.

Große Hoffnungen hatte sich Shop Apotheke auf die flächendeckende Einführung des elektronischen Rezepts gemacht. Als der ursprünglich für den Jahreswechsel vorgesehene Start verschoben wurde, geriet das Unternehmen wie seine Rivalen an der Börse unter Druck. Konzernchef Stefan Feltens ist laut Mitteilung jedoch zuversichtlich, dass die Einführung des elektronischen Rezepts in den kommenden Monaten bundesweit vorangetrieben wird. (dpa)