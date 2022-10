"Sich verschlechternde Rahmenbedingungen": BASF plant Kosteneinsparprogramm

Teilen

BASF in Ludwigshafen © IMAGO / U. J. Alexander

BASF plant umfangreiche Kosteneinsparungen.

Ludwigshafen am Rhein in Deutschland - Grund sind "sich verschlechternde Rahmenbedingungen" in Europa und insbesondere Deutschland. Wie der Ludwigshafener Konzern am Mittwoch mitteilte, sollen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 500 Millionen Euro eingespart werden, mehr als die Hälfte davon am Standort Ludwigshafen. Dort arbeiten über 39.000 Menschen - ein BASF-Sprecher sagte, auch ein Stellenabbau sei vorgesehen.

Die Sparmaßnahmen würden vor dem Hintergrund der "deutlichen Ergebnisabschwächung in Europa" und vor allem in Deutschland umgesetzt, erklärte BASF. Kurzfristig mögliche Kosteneinsparungen sollen "sofort" erfolgen, fuhr das Unternehmen fort. Weitere Maßnahmen würden derzeit erarbeitet und Anfang kommenden Jahres kommuniziert.

"Wir befinden uns noch in einem frühen Planungsstadium, können aber schon jetzt sagen, dass das Programm auch einen Stellenabbau beinhalten wird", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. BASF werde dies "sozialverträglich und unter frühzeitiger Einbeziehung der Arbeitnehmervertretungen" umsetzen, versprach er.



Die Chemiebranche hat einen enorm hohen Energieverbrauch und wird daher besonders hart von der Energiekrise getroffen. BASF wurde bislang maßgeblich von russischem Gas versorgt.

Der Konzern legte am Mittwoch auch Geschäftszahlen vor. Demnach verbuchte BASF im dritten Quartal einen Nettogewinn von 909 Millionen Euro - nach 1,253 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze stiegen wegen höherer Preise um zwölf Prozent. Seinen Jahresausblick ließ BASF zunächst unverändert. hcy/jp