Münchner Siemens-Konzern beliefert Chinas Rüstungsindustrie

Von: Dennis Fischer

Der Siemens-Konzern unterhält Geschäftsbeziehungen mit einem militärnahen chinesischen IT-Unternehmen. © Sven Hoppe/dpa

China rüstet sein Militär auf – auch mithilfe europäischer Firmen. Der Siemens-Konzern setzt als Partner auf ein chinesisches IT-Unternehmen - mit großer Nähe zum Militär.

Berlin – Der Siemens-Konzern unterhält Geschäftsbeziehungen zur chinesischen IT-Firma Transemic, wie das Handelsblatt berichtet. Diese vertreibt sogenannte Simulationssoftware als Partner von Siemens in China. Laut Ausschreibungsunterlagen, die der Zeitung vorliegen, hat Transemic die Software auch an chinesische Universitäten verkauft, die zu den sogenannten „Seven Sons of Defense“ gehören. Diese sieben Institute haben enge Verbindungen zum chinesischen Militär.

Die Politik ist angesichts der Aufrüstung Chinas sensibilisiert. Kürzlich mahnte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die EU ihre künftigen Beziehungen zu China in „sensiblen Hochtechnologiebereichen“ neu definieren müsse. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt sich für eine restriktivere Exportkontrolle ein. Dabei geht es vor allem um Produkte mit „doppeltem Verwendungszweck“ („Dual Use“), die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können.

Simulationssoftware für schnellere Fahrzeuge

Transemic vertreibt in China eine Reihe von Softwareprodukten, die Simcenter, NX, Capital und Teamcenter heißen. Mit diesen werden dem Bericht zufolge Prozesse simuliert, um Komponenten etwa für Fahrzeuge schneller entwickeln zu können – auch vom Militär. So schwört etwa das schwedische Militär laut eigenen Angaben auf die Siemens-Software Teamcenter.

Zu den Kunden von Siemens gehöre der britische Verteidigungskonzern BAE wie auch das Ingenieurteam von ADGM, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Militärfahrzeugen spezialisiert habe. Sie nutzten jene Softwareprodukte, die Transemic in China vertreibe: Teamcenter, NX und Simcenter.

Siemens sieht keine Probleme

Siemens selbst sieht laut Handelsblatt keine Probleme in der Verbindung zu der chinesischen IT-Firma. Bei der gelieferten Software handle es sich nicht um Dual-Use-Güter, die einer Exportgenehmigung unterlägen. Siemens betonte, dass das Auftragsvolumen mittlerweile bei unter einer Million Euro liege und dass Transemic seit einiger Zeit kein Platinum- oder Smart-Expert-Partner mehr sei. Auch handle es sich um ein weltweites Programm im Softwarevertrieb, das Standardkriterien wie Umsatz und Qualität berücksichtige.

Gleichwohl verweist der Bericht darauf, dass die Siemens-Software letztlich bei den militärnahen Universitäten landete, wie Recherchen in öffentlich zugänglichen Datenbanken ergaben, die die Ergebnisse von öffentlichen Ausschreibungen dokumentieren.