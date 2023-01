Siemens Mobility: Größter Lokomotiv-Auftrag in Unternehmensgeschichte

Siemens-Logo © Markus Fischer/IMAGO

Siemens Mobility hat den größten Lok-Auftrag der Unternehmensgeschichte an Land gezogen.

München in Deutschland - Das Unternehmen in München soll der staatlichen indischen Eisenbahn Indian Railways über einen Zeitraum von elf Jahren 1200 Lokomotiven für den Gütertransport liefern. Der Vertrag habe einen Gesamtwert von drei Milliarden Euro ohne Steuern und Preisänderungen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Siemens Mobility werde die Loks bauen, in Betrieb nehmen und testen und für 35 Jahre warten und instandhalten. Die Montage der Loks erfolge im Werk von Indian Railways im indischen Bundesstaat Gujarat.



Siemens Mobility bündelt das internationale Mobilitätsgeschäft des Siemens-Konzerns. Siemens-Chef Roland Busch erklärte, er freue sich sehr über diesen Großauftrag. Er werde dazu beitragen, das Ziel Indiens zu erreichen, das größte elektrifizierte Schienennetz der Welt zu errichten. „Unsere Loks werden rund 800 Millionen Tonnen CO2-Emissionen über ihren Lebenszyklus einsparen.“

Indien verfügt den Angaben zufolge über eines der größten Schienenverkehrs- und Logistiknetze der Welt, das täglich von bis zu 24 Millionen Passagieren und über 22.000 Zügen genutzt wird. Die indische Regierung plane den Anteil der Eisenbahn am Güterverkehr von derzeit etwa 27 Prozent auf 40 bis 45 Prozent zu erhöhen. Indien sei eines der wenigen Länder weltweit, dessen Schienennetz fast vollständig elektrifiziert ist. ilo/pe