Siemens will zwei Milliarden Euro investieren - vor allem in Asien

Siemens-Logo © Manuel Geisser/IMAGO

Der Siemens-Konzern plant Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Euro vor allem in Asien.

München in Deutschland - In Zentralchina werde das Werk in Chengdu für 140 Millionen Euro ausgebaut und in Singapur für 200 Millionen eine neue High-Tech-Fabrik gebaut, erklärte der Konzern am Donnerstag. An beiden Standorten werden so demnach jeweils 400 Arbeitsplätze entstehen.

Neben neuen Fertigungskapazitäten sollen vor allem „Innovationseinrichtungen, Ausbildungszentren und weitere eigene Standorte“ entstehen, etwa ein neues Forschungszentrum im chinesischen Shenzhen. „Konkret soll dabei die Entwicklung von Motion-Control-Systemen mit Digitalisierung und Leistungselektronik beschleunigt werden“, erklärte das Unternehmen.



„Die Investitionen untermauern unsere Strategie, die reale und die digitale Welt zu verbinden, sowie unseren Fokus auf Diversifizierung und Lokalisierung unseres Geschäfts“, erklärte Konzernchef Roland Busch. „Wir setzen ganz klar auf unsere starke globale Präsenz.“ Das Werk in Chengdu soll vor allem für China produzieren, das Werk in Singapur für Südostasien.

Im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ hob Busch die Bedeutung Chinas hervor. „Der chinesische Markt ist stark und wird weiter wachsen.“ Kein Unternehmen könne es sich leisten, auf diesen attraktiven Markt zu verzichten, sagte der Konzernchef der Zeitung. Allerdings sehe Siemens auch das Risiko, sich zu sehr auf ein Land zu konzentrieren - daher das Werk in Singapur. pe/pw