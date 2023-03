US-Banken in Not: Kommt nach Kollaps der Silicon Valley Bank jetzt das Ende der Zinswende?

Von: Georg Anastasiadis

Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis kommentiert den Kollaps der amerikanischen Silicon Valley Bank und dessen Folgen.

US-Präsident Joe Biden ist es nach der Schließung der Silicon Valley Bank gelungen, die Lage wieder zu beruhigen. Nun liegt es an der US-Notenbank Fed, den wankenden Geldhäusern zu helfen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Anleger sind scheue Wesen, die bei vermuteter Gefahr schnell in Panik geraten. Entsprechend heftig waren die Turbulenzen nach dem Kollaps der amerikanischen Silicon Valley Bank. Weltweit fielen die Kurse von Geldhäusern in den Keller und rissen andere Marktsegmente mit nach unten. Ob das die Vorboten einer neuen Weltfinanzkrise waren oder schlicht eine Überreaktion, hängt davon ab, ob es der US-Regierung und der Notenbank gelingt, das Vertrauen von Anlegern und Bankkunden rasch wiederherzustellen und Kunden davon abzuhalten, ihre Konten zu plündern. Das Versprechen von Präsident Biden, alle Einlagen seien sicher, hat die Lage erkennbar beruhigt.

Überrascht die Fed die Märkte schon bald mit einem Zinsschritt nach unten?

Richtig ist: Die zur Bekämpfung der Inflation von der US-Notenbank Fed vorgenommene heftige Zinswende hat vielen Banken, die sich zuvor mit tief verzinsten und damit unattraktiv gewordenen Wertpapieren vollgesogen hatten, teils schlimme Verluste beschert. Richtig ist aber auch, dass nach der Weltfinanzkrise von 2008/2009 Geldhäuser überall auf der Welt strenger reguliert werden und auch mehr Eigenkapital vorhalten müssen.

Das spricht gegen eine neue Finanzkrise. Im günstigen Szenario könnte die Sache auch ganz anders ausgehen – wenn die US-Notenbank ihre beispiellose Serie von Zinsanhebungen von 0,25 auf zuletzt 4,75 Prozent binnen eines Jahres jetzt abrupt beendet, um den wankenden Geldhäusern (und dem wahlkämpfenden US-Präsidenten) zu helfen. Zuletzt meldeten sich immer mehr Experten zu Wort, die der Notenbank vorwarfen, bei der Bekämpfung der Inflation zu übertreiben und die Wirtschaft in die Rezession zu treiben. Erste Investmentbanken wie die japanische Nomura rechnen damit, dass die Fed bereits am nächsten Mittwoch die Märkte mit einem Zinsschritt nach unten überrascht und ihre Politik des Geldentzugs in ihr Gegenteil verkehrt. Damit brächte sie auch andere Notenbanken wie die Europäische Zentralbank in Zugzwang. Das wäre für Anleger rund um den Globus nach langer Baisse das Signal zum Einstieg in den Aktienmarkt und würde vor allem die Kurse der verprügelten Technologieaktien wieder in die Höhe treiben.

Georg Anastasiadis