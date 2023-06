Ölpreise sinken am Dienstag leicht

Die Ölpreise schwanken aktuell immer wieder (Symbolfoto). © Gudella / IMAGO

Im frühen Handel am Dienstag haben die Ölpreise leicht nachgegeben.

Singapur - Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,82 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel moderat auf 70,77 Dollar.

Die Ölpreise lassen seit einiger Zeit eine klare Richtung vermissen. Es gibt belastende und stützende Faktoren. Tendenzielle Belastung kommt von Konjunktursorgen in den USA und China. Während die Vereinigten Staaten vor allem unter den hohen Zinsen der US-Notenbank Fed mit Sitz in Washington D.C. leiden, kommt die Erholung in China nach der Corona-Öffnung nicht in Schwung. Die beiden Länder zählen zu den größten Energieverbrauchern der Welt.

Etwas Unterstützung liefert hingegen die Förderpolitik großer Produzentenländer. Vor allem der Ölgigant Saudi-Arabien hatte in den vergangenen Monaten seine Förderung deutlich verringert und sich damit gegen die fallenden Erdölpreise gestemmt. Durchschlagenden Erfolg lassen die Kürzungen aber vermissen, da zugleich Russland sein Angebot hoch hält. (dpa)