Ölpreise steigen am Mittwoch

Die Ölpreise sind wieder gestiegen. © Olaf Döring via IMAGO

Am Mittwoch haben die Ölpreise zugelegt.

Singapur - Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,57 Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im März stieg um 23 Cent auf 79,10 Dollar. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA für mehr Nachfrage. (dpa)