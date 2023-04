Ölpreise: Stagnation am Montagmorgen

Teilen

Die Ölpreise haben sich am Montagmorgen kaum von der Stelle bewegt. (Symbolbild) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Am Montag im frühen Handel herrschte bei den Ölpreisen kaum Bewegung.

Singapur - Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 86,39 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um sechs Cent auf 82,58 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben sich die Erdölpreise deutlich von ihrem Einbruch Mitte März erholt. Ausschlaggebend für die Erholung ist vor allem eine überraschende und deutliche Förderkürzung einiger Staaten aus dem Ölverbund Opec+ mit SItz in Wien. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet deshalb mit weiter steigenden Ölpreisen. Vor der Produktionskürzung waren die Preise durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet worden. (dpa)