Ölpreise bauen Verluste weiter aus

Die Ölpreise sind weiter gesunken. © BildFunkMV via IMAGO

Am Mittwoch haben die Ölpreise nachgegeben und damit die Verluste des Vortages weiter ausgebaut.

Singapur - Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 81,62 Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 51 Cent auf 76,42 Dollar. Seit dem Jahresbeginn haben Nachfragesorgen die Preise unter Druck gesetzt. Die Notierung für Rohöl aus der Nordsee fiel in den ersten Handelstagen des neuen Jahres um etwa vier Dollar.

Zuletzt hatten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China belastet. Auf dem Ölmarkt wird vor allem die Corona-Welle in China mit Sorge verfolgt. Steigende Infektionen könnten kurzfristig die Nachfrage belasten, sagte Rohstoffexperte Warren Patterson von der ING-Bank.

Hinzu kommt die Aussicht auf eine schwache konjunkturelle Entwicklung in den USA. Zudem wird auf die ungewöhnlich milden Wintertemperaturen in Europa verwiesen, die für eine geringere Ölnachfrage sorgen. (dpa)