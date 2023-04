Kaum Veränderung bei den Ölpreisen

Die Ölpreise haben sich von Montag auf Dienstag kaum verändert (Symbolfoto). © IMAGO/imageBROKER/Unai Huizi

Am Dienstag haben sich die Ölpreise kaum von der Stelle bewegt.

Singapur - Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 82,64 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 78,69 Dollar.

Zuletzt haben sich die Impulse am Rohölmarkt in Grenzen gehalten. Tendenzielle Belastung kommt von anhaltenden Konjunktursorgen. Vor allem für die USA gibt es seit einiger Zeit Befürchtungen, die weltgrößte Volkswirtschaft könnte in absehbarer Zeit in eine Rezession fallen. Unterstützt werden die Erdölpreise dagegen durch jüngste Produktionskürzungen seitens großer Ölförderländer wie Saudi-Arabien. (dpa)