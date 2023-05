Sizilien: Flughafen nach Ausbruch des Ätna wieder geöffnet

Teilen

Ausbruch des Ätna © Orietta Scardino/IMAGO

Nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna auf Sizilien ist der Flughafen von Catania am Montag wieder geöffnet worden.

Catania in Italien - Der Flugbetrieb sei um 9.00 Uhr wieder aufgenommen worden, teilte der Flughafenbetreiber mit. Es könne nach der eintägigen Schließung aber weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Der Flughafen an der Ostküste Siziliens war am Sonntag wegen „großer Mengen von Vulkanasche auf dem Flughafengelände“ geschlossen worden. Der Ausbruch des Ätna war wegen dicker Wolken rund um den Vulkangipfel zwar nicht zu sehen, in der Region war laut Berichten lokaler Medien seit Sonntagmorgen aber ein lautes Grollen zu hören gewesen.



Der 3324 Meter hohe Ätna ist der höchste aktive Vulkan Europas und ist in den vergangenen 500.000 Jahren regelmäßig ausgebrochen. Am internationalen Flughafen von Catania wurden im vergangenen Jahr rund zehn Millionen Passagiere abgefertigt. Er bedient den östlichen Teil Siziliens, eines der beliebtesten Reiseziele Italiens. mid/ma