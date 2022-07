Snapchat: Aktienkurs um mehr als ein Viertel eingebrochen

Snapchat-Logo © IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

Der Aktienkurs von Snapchat ist eingebrochen.

Los Angeles in den USA - Der Aktienkurs des hinter dem Dienst stehenden Unternehmens Snap brach am Donnerstag um mehr als 26 Prozent ein, nachdem in den Quartalzahlen nahezu eine Verdreifachung des Unternehmensverlusts ausgewiesen worden war. Snap hatte zwar den Umsatz um 13 Prozent steigern können, aber dennoch 422 Millionen Dollar Verlust gemacht.

Snapchat war in seinen Anfangstagen schnell gewachsen. Überwiegend junge Menschen nutzen das Netzwerk, um Bilder und Videos austauschen. Die Nutzerzahlen legen weltweit zwar weiterhin zu - nach eigenen Angaben waren es Ende Juni 347 Millionen täglich aktive Nutzer, 18 Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter den Online-Netzwerken blieb Snapchat aber vergleichsweise klein.

"Das stetige Wachstum unserer Community verbessert unsere langfristigen Chancen, aber unsere Finanzergebnisse im zweiten Quartal spiegeln nicht das Ausmaß unserer Ambitionen wider", erklärte die Unternehmensleitung in einer Mitteilung an die Investoren. "Wir sind mit den Ergebnissen, die wir liefern, nicht zufrieden.



"Wir werden das Tempo der Neueinstellungen erheblich verlangsamen", kündigte Snap-Finanzvorstand Derek Andersen an. "Und wir werden auch unsere Betriebsausgaben genau unter die Lupe nehmen". Das in Kalifornien ansässige Unternehmen beschäftigt fast 6500 Mitarbeiter, 38 Prozent mehr als vor einem Jahr.



Snap hat bislang noch nie einen Jahresgewinn erzielt. Bereits im Mai hatte das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgegeben, die den Börsenkurs abstürzen ließ. pe/se