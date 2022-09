Söder begrüßt 200-Milliarden-Euro Paket der Ampel

Hatte einen «großen Wurf» gegen die steigenden Energiepreise gefordert: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) © IMAGO / Sven Simon

Angesichts des vom Bund geplanten «Abwehrschirms» von bis zu 200 Milliarden Euro gegen die steigenden Energiekosten hat sich CSU-Chef Markus Söder grundsätzlich lobend geäußert.

München/Berlin - Er habe immer einen großen Wurf gefordert, «dies scheint der Fall zu sein», sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in München. Abschließend könne er die Ankündigung der Ampel-Regierung aber noch nicht bewerten. Es seien aber zwei gute und grundsätzlich richtige Signale, dass die Gasumlage wegkomme und es auch einen Deckel für die Gaspreise geben solle.

Faktum sei aber, dass zur Finanzierung 200 Milliarden Euro weitere Schulden aufgenommen werden müssten, sagte Söder. Dies müsse den Bürgern ehrlich gesagt werden. Letztlich sei es nun wichtig, dass es nach der langen Zeit des Drängens eine große Lösung gebe.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin angekündigt, dass ein «Abwehrschirm» von bis zu 200 Milliarden Euro die Verbraucher und Unternehmen im Land vor den stark steigenden Energiepreisen schützen solle. Er bezeichnete die geplante staatliche Stützung der Energieversorgung und die vorgesehenen Preisbremsen als «Doppelwumms» und erinnerte an seinen Ausspruch zu zurückliegenden staatlichen Hilfen in der Corona-Krise, dass es darum gehe, mit «Wumms» aus der Krise zu kommen.

Mehrwertsteuersenkung auf Gas soll trotz Gasumlage-Stopp bleiben

Trotz des Wegfalls der Gasumlage soll die Mehrwertsteuer auf die Lieferung von Gas wie geplant vom 1. Oktober an reduziert werden. «Die Mehrwertsteuersenkung (...) bleibt erhalten und wird auch auf die Fernwärmeverträge übertragen werden», sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag in Berlin. Es handele sich um eine weitere «Maßnahme der Entlastung in dieser Zeit, wo die Energiepreise für die Bürgerinnen und Bürger so hoch sind». Die Mehrwertsteuer auf Gas soll vom 1. Oktober bis zum 31. März 2024 nur 7 statt 19 Prozent betragen. Die Finanzmittel zur Finanzierung der Absenkung sind laut Habeck nicht in dem bis zu 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm enthalten.

Die Gasumlage, die eigentlich vom 1. Oktober an erhoben werden sollte, werde nun per Verordnung zurückgezogen, sagte Habeck. Sollten Verbraucher sie schon gezahlt haben, müsse sie zurückgezahlt werden. (dpa)