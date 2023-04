Söder dringt darauf, sechs Atomkraftwerke zu behalten

Teilen

Markus Söder © SVEN SIMON/IMAGO

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, fordert den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken.

München in Deutschland - „Mein Vorschlag ist, die Anlagen, die bis jetzt am Netz waren, weiterzufahren und die kurz zuvor stillgelegten Kraftwerke als Reserve zu behalten“, sagte Söder am Donnerstag dem Portal Focus Online. „Wir wollen den Weiterbetrieb der drei laufenden Kernkraftwerke und die Bereitstellung drei weiterer in Reserve.“

Dies sei bis zur Überwindung der Energiekrise nötig, nach seiner Einschätzung bis spätestens Ende des Jahrzehnts. Für den Weiterbetrieb seien neue Brennstäbe und ein technisches Update notwendig. „Das ist machbar“, sagte Söder. Der TÜV als maßgebliche Prüfinstanz habe dies betätigt. Der Ministerpräsident kündigte an, Bayern werde in die Erforschung der „neuen Kernfusion“ einsteigen und erwäge den Bau eines Kernfusionsreaktors zu Forschungszwecken.



Scharf kritisierte der CSU-Chef die Energiepolitik der Ampel-Koalition. Die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke am Samstag ergebe „aus pragmatischen Gründen zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn“, sagte Söder und warf der Bundesregierung vor, sie setze „Ideologie vor Vernunft“. cha/cfm

Deutsche Umwelthilfe: Verlängerter Betrieb von Akw war „Irrweg“

Umweltorganisationen haben den verlängerten Betrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke als „Irrweg“ bezeichnet. „Die deutschen Atomkraftwerke sind für die Stromversorgung unnötig, aus energiepolitischer Sicht überflüssig und leisten keinen Beitrag zur Systemsicherheit“, erklärte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner, am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt.



Die Organisationen veröffentlichten eine Analyse, wonach Atomkraft keinen relevanten Beitrag zur Energiesicherheit leiste. Die Sicherheit sei in den vergangenen Monaten trotz des Ukraine-Kriegs gewährleistet gewesen und werde es auch weiterhin sein. „Die Laufzeit der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 zu verlängern, war ein energiepolitischer Irrweg“, erklärten sie.



Ihre Einschätzung begründeten sie unter anderem mit „wochenlangen Ausfällen aufgrund von Wartungsarbeiten, der geringen verbliebenen Leistung, dem niedrigen Beitrag der Reaktoren zur Regelleistung und einer Atomstromproduktion, die bilanziell nur in den Export geht“.



Armin Simon von der Organisation ausgestrahlt fügte hinzu, die Atomkatastrophe von Fukushima 2011 habe gezeigt, dass auch offiziell als „sicher“ eingestufte Reaktoren nicht vor schweren Unfällen gefeit seien. „Der Streckbetrieb hat Deutschland ohne Grund dreieinhalb Monate länger der Gefahr einer solchen Katastrophe ausgesetzt“, kritisierte er.



DUH-Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner forderte, der Rückbau der stillgelegten Reaktoren müsse „unmittelbar beginnen und schnellstmöglich abgeschlossen werden“.



Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland gehen am Samstag vom Netz. Sie trugen zuletzt nur einen kleinen Teil zur Stromerzeugung bei. Die Betreiber haben die Stilllegung bereits vorbereitet. Eigentlich hätte der Atomausstieg schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen; wegen der Energiekrise beschloss die Bundesregierung aber eine Verschiebung der Abschaltung um dreieinhalb Monate. sae/cha