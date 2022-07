Söder fordert weitere Entlastungen: Verlängerung von Tankrabatt und 365-Euro-Jahresticket

Markus Söder © IMAGO/Roman Vondrous

CSU-Chef Markus Söder dringt auf weitere Entlastungen für die Bevölkerung.

München in Deutschland - Dazu zählten eine Verlängerung des Tankrabatts, ein Gebührenmoratorium des Staates und eine Nachfolge-Regelung für das Neun-Euro-Ticket, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". "Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland."

"Der Tankrabatt muss über den kompletten Winter verlängert werden", forderte Söder. "Wenn dann noch ein Winter-Wohngeld für alle Haushalte, also auch für die Rentnerinnen und Rentner, hinzukäme, würde das den meisten Menschen spürbar helfen."

Zudem sollten die Bürger bei staatlichen Gebühren entlastet werden, sagte der CSU-Chef. "Ich halte es für richtig, für die Zeit der Krise bundesweit auf alle Gebührenerhöhungen zu verzichten oder sie sogar zu senken." Dringend seien zudem "massive Steuersenkungen". jes/se