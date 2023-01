Gasversorgung: Bulgarien kooperiert mit türkischem Unternehmen

© Michael Bihlmayer via IMAGO

Gasversorgung

Um die Gasversorgung weiterhin zu gewährleisten, hat das EU-Land Bulgarien eine Einigung mit dem türkischen Gashandelsunternehmen Botas erzielt.

Sofia - Damit erhält der staatliche bulgarische Gasversorger Bulgargaz mit Hauptsitz in Sofia Zugang zu den Flüssiggas-Terminals und dem Gasnetz von Botas. Das Abkommen wurde am Dienstag in Sofia von den Führungen von Botas und Bulgargaz unterzeichnet - im Beisein der Energieminister beider Nachbarländer, Fatih Dönmez und Rossen Hristow.

«Dank dieses Abkommens sichern wir die Möglichkeit, Gas bei allen Produzenten weltweit zu kaufen und auf der türkischen Seite zu entladen», sagte der geschäftsführende bulgarische Energieminister Hristow nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BTA in Sofia. Hristow hatte Ende 2022 gesagt, er erwarte, dass nach dem Abkommen mit Botas die für Bulgarien reservierten Kapazitäten an den LNG-Terminals eine Milliarde Kubikmeter im Jahr erreichen könnten. Das Abkommen hat amtlichen Angaben zufolge eine Laufzeit von 13 Jahren.

Nach dem Stopp der direkten Erdgaslieferungen aus Russland 2022 hat Bulgarien sein Gasnetz an das griechische Netz angebunden - und damit an die Trans Adria Pipeline (Tap). Vor der Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war das einstige Ostblockland fast komplett vom russischen Erdgas abhängig. (dpa)