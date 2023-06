Solaranlagen-Offensive: Neue Habeck-Pläne sorgen für Zoff

Photovoltaik-Ausbau

Von Lisa Mayerhofer schließen

Wirtschaftsminister Habeck hat ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Solarenergie. Doch die geplante Nutzung von Freiflächen sorgt bei den Grünen für Kritik. Der Bauernverband ist alarmiert.

Berlin – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will ein Comeback der Solarindustrie in Deutschland fördern – auch finanziell. Das Wirtschaftsministerium teilte am Freitag mit, für Unternehmen mit der Absicht, Produktionskapazitäten in der Solarindustrie auf- oder auszubauen, wolle das Ministerium eine Förderung auf den Weg bringen.

Bis 2030 soll zudem der jährliche Photovoltaik-Ausbau verdreifacht werden. Die Hälfte des künftigen Zubaus von Photovoltaik-Anlagen soll auf Freiflächen geschehen, also etwa auf Feldern. Dafür müssten ausreichend Flächen zur Verfügung stehen und Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller werden, so das Ministerium. Das sorgt allerdings für Zoff.

Habecks Solaranlagen-Offensive: Umweltministerium kritisch

Die Sorge ist groß, dass nun in großem Stil Photovoltaik-Anlagen auf Ackerflächen installiert werden. Das gefällt einigen von Habecks Parteikollegen überhaupt nicht. Nach Angaben des Handelsblatts ist man in den Ministerien der Grünen-Minister Cem Özdemir und Steffi Lemke alles andere als begeistert.

Für das Umweltministerium sei „der sparsame Umgang mit Flächen“ prioritär. „Angesichts ohnehin hoher Flächenkonkurrenzen und einer nach wie vor zu hohen Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsprojekte und damit einhergehender Zersiedelung der Landschaft werden Erleichterungen für den Bau von Solaranlagen im Außenbereich kritisch gesehen“, sagt eine Sprecherin des Ministeriums laut focus.de.

Bauernverband berichtet von „systematischem Abfragen“

Doch schon jetzt zeigen Solaranlagen-Investoren vermehrt Interesse an landwirtschaftlich genutzten Flächen. „Dort, wo Photovoltaik möglich ist, beispielsweise an Autobahnen, fragen die Investoren Landwirte und Grundstückseigentümer systematisch ab“, berichtet Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, gegenüber focus.de.

Sein Verband habe eine Vielzahl von Investorenanfragen registriert. „Die Begehrlichkeiten haben deutlich zugenommen, was in der Tendenz zu steigenden Pacht- und Kaufpreisen führt“, so Rukwied. Das habe fatale Konsequenzen für Landwirte: „Die Flächenkonkurrenz nimmt zu. Es besteht die Gefahr, dass Landwirte Pachtflächen und damit ihre Bewirtschaftungsgrundlage verlieren.“

Mit Material der dpa