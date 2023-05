Sommerferien: Flüge deutlich teurer

Teilen

Flug in den Urlaub © Frank-Peters/IMAGO

Fliegen ist in diesem Sommer deutlich teurer als im vergangenen Jahr.

München in Deutschland - Dies geht nach Angaben der Zeitungen der Funke Mediengruppe aus einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 hervorgeht. Lediglich Flüge nach Las Vegas sind demnach in diesem Jahr etwas günstiger.

Den größten Preisanstieg gibt es bei Flügen nach Bangkok: Die Tickets verteuerten sich im Schnitt um 52,6 Prozent auf 1096 Euro. Auch bei Flügen nach Rom fiel der Preisanstieg mit 44,2 Prozent besonders stark aus. Flugreisen nach Barcelona sind in diesem Jahr 38,7 Prozent teurer.



„Die gestiegenen Preise für Flugtickets sind auf eine höhere Nachfrage und gestiegene Betriebskosten der Fluggesellschaften zurückzuführen“, sagte Christian Meier von Check24 den Funke-Zeitungen. Bei der Suche nach dem günstigsten Flug kann ein Vergleich von Verbindungen an unterschiedlichen Daten sowie von verschiedenen Flughäfen aus helfen. pe/mhe

Früh buchen, Preise vergleichen, flexibel bleiben

Der Zug gewinnt als Fortbewegungsmittel der Wahl immer weiter an Bedeutung - auch für Kurzurlaube in Deutschland. Was aber, wenn Reisende in Berlin, München oder Köln einsteigen und die Bahn erst am Mittelmeer wieder verlassen wollen? Buchungen innerhalb Europas können aufwändig sein und es gibt einiges zu beachten.



DIREKTVERBINDUNGEN IN EINIGE LÄNDER

Es gibt sie, die Direktverbindungen ins europäische Ausland: Düsseldorf-Paris ist kein Problem, von Berlin nach Krakau fährt die Bahn durch und auch von München bis Bologna können Reisende einfach sitzen bleiben. In diesen Fällen ist auch die Buchung über das Ticketportal der Deutschen Bahn (DB) kein Problem. Kniffliger wird es, wenn Urlauber eine längere Reise planen und dabei auch in verschiedenen Ländern umsteigen müssen.



KOMPLIZIERTE BUCHUNG

Bei sehr langen Trips, etwa nach Lissabon oder Athen, versagen Suchportale und finden oftmals keine Züge mehr. Auch über die Webseite der Bahn erscheint dann eine Anzeige mit dem Text: „Leider konnte zu ihrer Anfrage keine Verbindung gefunden werden.“ In einigen Fällen hilft eine weitere Suchanfrage über www.international-bahn.de. Zugverbindungen über Ländergrenzen können dort in manchen Fällen auch direkt gebucht werden.



Wird hier der Onlinekauf verwehrt, was regelmäßig vorkommt, bleibt die Möglichkeit, die Teilstrecken über die Länderseiten der jeweiligen Zugunternehmen zu buchen. Dabei ist wichtig, ausreichend Umsteigezeit einzuplanen, oder - wenn möglich - ein Ticket ohne Zugbindung zu buchen. Bei einer Verspätung darf sonst nämlich nicht mehr auf einen späteren Zug ausgewichen werden. Dafür müsste dann ein neues Ticket gekauft werden, weil die Fahrten nicht als zusammenhängende Reise erkennbar sind.



FRÜHER TICKETKAUF

Was schon bei Trips innerhalb Deutschlands gilt, ist auch bei Reisen ins Ausland wichtig: Je eher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern. Außerdem steigen an Feiertagen und in den Ferien bei der Bahn die Preise.



Auch für die Buchung etwas Zeit einzuplanen und verschiedene Tarife zu vergleichen, kann sich auszahlen: Für eine Fahrt von Köln nach Montpellier wird über das Portal der DB beispielsweise eine Verbindung über Brüssel zum Preis von 175 Euro vorgeschlagen. Wird als Zwischenhaltestelle jedoch Straßburg angeklickt, kann ein Spartarif der Bahn gebucht werden. Der kostet dann nur 125 Euro - die Fahrt dauert allerdings anderthalb Stunden länger.



MIT DEM NACHTZUG DURCH EUROPA

Nachtzüge sind eine gute Möglichkeit, um im Schlaf weite Strecken zu überbrücken. Die DB hat 2016 zwar ihr Nachtzug-Streckennetz eingestellt, die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) fahren aber weiterhin als Partnerbahn von deutschen Haltestellen nach Kroatien, Ungarn oder Italien. Unter www.nightjet.com sind alle europäischen Ziele mit möglichen Startbahnhöfen aufgelistet. Auch eine direkte Buchung ist über das Portal möglich.

FLEXIBILITÄT DURCH INTERRAIL

Große Flexibiliät erhalten Reisende mit dem Interrail-Ticket. Mit dem „Global Pass“ können Züge in ganz Europa ohne Zugbindung genutzt werden. Dabei gibt es verschiedene Modelle, je nachdem wie viele Strecken man für die Reise einplant. Sieben Reisetage, die innerhalb eines Monats genutzt werden müssen, kosten aktuell 264 Euro, unbegrenztes Zugfahren kostet 528 Euro pro Monat. Für einige Züge, insbesondere in Spanien, Frankreich und Italien, müssen zusätzlich allerdings Sitzplatzreservierungen gebucht werden. Auch mit Nachtzügen können Interrail-Reisende nach vorheriger Reservierung fahren.



Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Büchern, die sich mit dem Thema Bahnreisen beschäftigen. Außerdem gibt es auf der Seite www.seat61.com Tipps und Tricks für den Urlaub im Zug. mb/hcy/pe