Griechenland profitiert von „kluger Strategie“ - Buchungen für den Sommerurlaub nehmen Fahrt auf

Reisefreudige können erstmals seit längerer Zeit wieder unbeschwert Urlaub genießen. Oder doch nicht? Wir klären wichtige Punkte im Hinblick auf den Sommerurlaub 2021.

München - München – In den ersten Bundesländern beginnen bald die Sommerferien. Die Lust auf Urlaub ist mit sinkenden Corona-Zahlen spürbar gestiegen. Was Reisende beachten müssen, darüber hat die Branche am Freitag informiert.



Buchungen: Seit Ende April ziehen sie stark an. Besonders das westliche Mittelmeer (Spanien, Portugal) und östliche Mittelmeer (Griechenland, Türkei) stehen hoch im Kurs. Verglichen mit 2019 sind die Zahlen aber ernüchternd. Erst 30 Prozent des damaligen Volumens sind bisher erreicht. „Wir können noch nicht von einem normalen Sommer sprechen“, sagt Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands. Insgesamt rechnet die Branche mit 40 Prozent. Diese Reiseziele sind übrigens nahezu Corona-frei.

Sommerurlaub 2021: Griechenland profitiert von „kluger Strategie“

Ziele: Im Juli und August werden von deutschen Flughäfen 217 europäische Ziele in 38 Ländern erreichbar sein. Das ist fast wieder das Niveau von 2019. 21 türkische Orte sind darunter, 20 spanische, 19 in Griechenland. Außerhalb Europas ist die Auswahl überschaubarer. In 48 Ländern werden 115 Ziele angeflogen, zum Teil mit großen Einschränkungen. In den USA (25 Ziele) ist die touristische Einreise noch nicht möglich, in Thailand nur mit 14 Tagen Quarantäne, auch für Geimpfte.

Zu den populärsten Fernzielen, die wieder erreichbar sind, gehören die Dominikanische Republik, Kuba und Ägypten. Die Zahl der Flüge liegt innereuropäisch 34 Prozent unter 2019, weltweit sogar 44. Ausnahme: Griechenland. Dorthin heben 8365 Flieger ab, ein Plus von 1565. Inger lobt die „kluge Strategie“ der Griechen. Sie hatten früh die Öffnungstermine angekündigt und damit die Planung erleichtert.

Vorbereitung: Es sind simple Ratschläge, die der Reiseverband gibt: Die Bestimmungen im Zielland recherchieren, frühzeitig online einchecken, am Vorabend das Gepäck aufgeben und alle Dokumente griffbereit haben. Das Prozedere am Flughafen braucht mehr Zeit, die AHA-Regeln (Atemschutz, Hygiene, Abstand) bleiben wichtig.

Sommerurlaub trotz Corona: So können Urlauber die Quarantäne umgehen

Flug: Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) weist darauf hin, dass die Luft in der Kabine alle drei Minuten komplett ausgetauscht wird. Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow stuft das Ansteckungsrisiko daher als „extrem gering“ ein: „Es gab während der Pandemie wenige Orte, die sicherer waren als ein Flugzeug.“ Ein Selbsttest zeigt jedoch, warum sich viele Menschen das nicht antun werden.

Einschränkungen vor Ort: Die Einhaltung der einschlägigen Regeln gehört zum Sommerurlaub 2021 wie die Sonnencreme. In Risikogebieten (Inzidenz über 50) können Ungeimpfte die Quarantäne durch einen Negativtest umgehen, in Hochinzidenzgebieten (über 200) lässt sich die zehntägige Quarantäne nach fünf Tagen mit einem Test beenden. Lediglich in Virusvariantengebieten sind 14 Tage Quarantäne Pflicht – auch für Geimpfte, die sonst überall uneingeschränkt einreisen können. Wichtig ist auch die digitale Einreiseanmeldung bei Inzidenzen über 50.

Absicherung: Sieben von zehn Reisen sind Pauschalreisen. Die Deutschen setzen auf die Absicherung durch Veranstalter. Sie bieten im Falle einer Erkrankung flexible Umbuchungsmöglichkeiten an. Einige Regionen (Mallorca, Dominikanische Republik) haben zudem Sicherheitspakete aufgelegt und übernehmen im Falle einer Erkrankung die Kosten für die Unterbringung.

