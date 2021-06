Sommerurlaub 2021: Mietwagenpreise explodieren – Insel-Reiseziele besonders betroffen

Preis-Boom und kein Ende

Urlaubsreisen boomen aktuell, die Mietwagenpreise allerdings auch. Auf einer Urlaubsinsel wird der vierfache Betrag fällig. Doch wie steht es um Flug- und Hotelkosten?

München - Ein Haarschnitt, eine Tankfüllung, eine Banane – alles wird teurer, seit Corona noch schneller als sonst. Starke Nachfrage bei fehlendem Angebot sorgt für Preissteigerungen in vielen Bereichen des Lebens, die lockere Geldpolitik seit Beginn der Pandemie verstärkt den Trend. Für Verbraucher wird das besonders schmerzlich, wenn größere Investitionen anstehen: ein Urlaub zum Beispiel. Gerade auf den Urlaubsinseln, die bei Deutschen momentan besonders hoch im Kurs stehen, explodieren die Preise für einen Mietwagen - und Experten erwarten, dass es noch viel teurer wird.

Laut einer aktuellen Erhebung des Vergleichsportals Check 24 müssen Spanien-Urlauber für einen Mietwagen pro Tag 82 Prozent mehr berappen als im Vor-Corona-Jahr 2019. In Italien sind die Preise um 57 Prozent gestiegen. Einzige Ausnahme: In der Türkei sind Mietwagen sogar um 7 Prozent billiger geworden. Besonders dramatisch fallen dafür die Preissteigerungen auf den einschlägigen Urlaubsinseln aus: Auf Ibiza kostet ein Mietwagen heute viermal so viel wie 2019, auf Mallorca kletterten die Preise um 193 Prozent, auf Sizilien um 108 Prozent.

Mietwagenpreise erreichen astronomische Höhe – und es könnte noch teurer werden

„Viele Vermieter haben während der Corona-Pandemie ihre Flotten verkleinert, und nicht alle sind in der Lage, ihre Kapazitäten entsprechend der steigenden Nachfrage kurzfristig zu erhöhen“, erklärt Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer des Bereichs Mietwagen bei Check 24 dem Business Insider. Das liege in erster Linie an Produktionsproblemen bei den Automobilherstellern und -zulieferern seit der Coronapandemie, dazu seien die Kapazitäten auf den Fähren, die die Inseln anfahren, begrenzt.

Schiffelholz erwartet, dass die Preise für Mietwagen in den kommenden Wochen weiter drastisch steigen. An manchen Orten könnten die Flotten schon bald ganz vergriffen sein. Er rät Urlaubern deshalb, möglichst schnell zu buchen.

Sommerurlaub 2021: Mietwagenpreise explodieren, Hotel- und Flugkosten relativ konstant

Bessere Nachrichten lässt Luftfahrtexperte Cord Schellenberg verlauten. Bei Business Insider spricht er von marktgerechten und „typischen Sommerferien-Preisen“. Die Airlines würden jetzt die Kunden locken. „Insbesondere die Low-Cost-Fluggesellschaften werden sich mit attraktiven Preisen für Europastrecken zurückmelden. Das sollte sich nach den Herbstferien und im Winter fortsetzen, insbesondere wenn der Geschäftsreisemarkt dann immer noch nicht anspringt“, prognostiziert Schellenberg.

Auch die Preise für Pauschalreisen sind momentan recht stabil. Laut Check 24 zahlen Kreta-Urlauber momentan rund 105 Euro pro Pauschalreisetag, genauso viel wie 2019. Auch auf Mallorca und Rhodos fällt die Preissteigerung mit vier und einem Prozent moderat aus. In der Dominikanischen Republik ist der Pauschalurlaub in desem Jahr sogar vier Prozent billiger als vor der Pandemie.