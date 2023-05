Münchner E-Auto-Pionier Sono meldet Insolvenz an

Von: Patrick Freiwah

Solar-elektrisches Auto: Der Sono Sion sollte E-Mobilität in Deutschland revolutionieren. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sono Motors wollte mit seiner Mischung aus Solar- und Elektroauto die Mobilität revolutionieren. Nun beantragt das Münchner Unternehmen ein Insolvenzverfahren.

München - Der Traum lebt seit vielen Jahren, doch die Realisierung des Sono Sion ist stark gefährdet. Bereits vor längerer Zeit gab Sono Motors aus München bekannt, dass eine Serienproduktion des Solar-Elektroautos mit innovativem Antriebssystem nicht stattfinden kann und sich das Unternehmen stattdessen auf die „Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern sowie Flottenbetreibern“ konzentrieren möchte.

Nun jedoch steht die Sono Motors GmbH vor der Zahlungsunfähigkeit. An begebe sich unter den Schutzschirm des Insolvenzrechts, teilte das Unternehmen am Montag (15. Mai) mit. Damit ist für private Investoren die bange Frage verbunden, inwieweit die rund 50 Millionen Euro jener potenzieller Käufer zurückgegeben werden können, die das Solarzellen-Fahrzeug reserviert und eine entsprechende Anzahlung geleistet hatten. Das schillernde Start-up aus der Landeshauptstadt kämpfte bis zuletzt darum, weitere Menschen für das ehrgeizige Projekt zu gewinnen, so auch im Industrie-Mekka Baden-Württemberg.

Sono Motors: Gründer nehmen Stellung zum Insolvenzverfahren

Weil sich jedoch zu wenig Investoren fanden und auch die Ordereingänge offenbar sehr schleppend verliefen, zog Sonos bei dem Solarstromer die Reißleine. Über 250 Angestellte verloren demzufolge ihre Jobs, während sich Sono Motors seither als Anbieter von Solartechnologie für Nutzfahrzeuge und andere Modelle positioniert. In einem Video beziehen die Gründer Jona Christians und Laurin Hahn Stellung zur Situation, warum die Marketing-Aktivitäten weniger wurden und welche Auswirkungen der Insolvenzantrag beim Amtsgericht München hat.

„Unter den gegebenen Bedingungen bietet das Schutzschirmverfahren der Sono Motors GmbH die notwendige Flexibilität für eine nachhaltige Sanierung, Rekapitalisierung und Neuausrichtung im Interesse ihrer Gläubiger, Lieferanten, Kund:innen und Mitarbeitenden“, lassen die Pioniere aus München in einer Mitteilung wissen. Der laufende Betrieb bei Sono gehe mit dem verbliebenen Team vorerst weiter, so die beiden Jungunternehmer.

Sono Motors beantragt Insolvenz: „Unsere Mission ist weiter die Richtige“

In dem Video kommt auch Finanzchef Torsten Kiedel zu Wort und erklärt das Ziel, Sono „in einem geordneten Verfahren erfolgreich zu sanieren“. Zahlungsunfähig sei das Unternehmen noch nicht, jedoch verschuldet und der Zahlungsunfähigkeit nahe. „Wir sind weiter davon überzeugt, dass Solartechnologie großes Potenzial hat und dass unsere Mission ‚Solar Electric Vehicle‘ die Richtige ist“, lässt Kiedel wissen.

Der Knackpunkt für die Insolvenz-Entscheidung war das Scheitern eines Deals mit einem verheißungsvollen Finanzinvestor, der sich trotz ursprünglicher Zusagen wieder zurückgezogen habe. Ein Grund dafür seien die jüngeren Geschehnisse auf dem Finanzmarkt - wie „die Insolvenz der Silicon Valley Bank oder der Notverkauf der Credit Suisse an die UBS“.

Die Vision von Sono war es, ein bezahlbares Auto bis 30.000 Euro zu bauen, das ausschließlich mit Solarenergie fahren kann. So sollte das Kompaktklasse-Modell alleine durch auf der Karosserie verbauten Solarzellen rund 112 Kilometer pro Woche fahren. Mitsamt Strom aus der Steckdose betrage die Reichweite des Sono Sion knapp 300 Kilometer.

Solarbetriebenes Elektroauto: Wie geht es mit dem Sono Sion weiter?

Wie Hahn und Christians ausführen, sei es weiter das Ziel, den Sono Sion auf die Straße zu bringen. Jedoch ist es nun das erklärte Ziel, das Sion-Programm als Ganzes zu verkaufen. Man sei bereits in Gesprächen mit potenziellen Käufern. Abschließend bedauern die Gründer die Entwicklung vor dem Hintergrund der massiven Inflation, einem Krieg in Europa und der Energiekrise. Sie bedanken sich bei all jenen, die Hoffnungen in sie gesetzt hatten.

Wie der BR berichtet, verliert die an der US-Börse Nasdaq gelistete Muttergesellschaft Sono Group mit dem Schutzschirmverfahren den Zugriff auf die operative Tochter. Aus diesem Grund habe die Sono Group ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Der Aktienkurs von Sono Motors betrug zwischenzeitlich 32 Dollar je Wertpapier zum Einstand, inzwischen fiel er auf rund 22 Cent. Beim Börsengang im November 2021 wurde das deutsche Unternehmen noch mit 2,6 Milliarden Dollar bewertet.

