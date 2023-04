Sorge vor „Aufruhr in der Bevölkerung“: Ministerpräsident attackiert Ampel-Pläne

Von: Felix Busjaeger

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, kritisiert die jüngsten Pläne der Ampel-Koalition gegen die Klimakrise. © Robert Michael/dpa

Die Heiz-Pläne von Robert Habeck stehen in der Kritik. Nun holt auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Schlag gegen die Ampel aus.

Berlin/Dresden – Abseits des Ukraine-Kriegs sorgen die jüngsten Pläne der Bundesregierung, Deutschland fit für die neuen Herausforderungen bei den Klimazielen zu machen, weiterhin für Kritik. Neuster Gegenwind kommt nun aus den Reihen der CDU: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wirft der Ampel vor, das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem in der Bundesrepublik zu gefährden. Die Heiz-Pläne von Robert Habeck (Grüne) würden laut des CDU-Politikers unweigerlich dazu führen, dass Politik „einen großen Teil der Bevölkerung verlieren“ werde.

Heizpläne von Habeck in der Kritik: Kretschmer holt gegen Ampel-Regierung aus

„Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung“, sagte Sachsens Ministerpräsident im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Im Zentrum der Kritik steht das geplante Gebäudeenergiegesetz zur Heizungserneuerung. Während die Ampel in den vergangenen Tagen mit der Neuerung für Aufsehen und Entsetzen bei Verbrauchern sorgte, sieht der CDU-Politiker das Vorgehen von SPD, Grüne und FDP problematisch. Es sei „mit der Brechstange“ gemacht worden.

„Viele Bürger werden sich den geforderten Umbau ihres Häuschens oder ihrer Wohnung schlicht nicht leisten können. Auch Vermieter und Wohnungsunternehmen schlagen Alarm“, meinte der CDU-Landeschef. Doch nicht nur für private Verbraucher sieht er zahlreiche Probleme, auch die deutsche Wirtschaft könnte massiv leiden: Durch die Ampel-Pläne zur Klimapolitik würde die Energiewende in Deutschland unbezahlbar werden. Seine Befürchtung ist, dass die Bundesregierung mit ihren Klimaplänen für massiven Standortverlagerungen von Unternehmen weg aus Deutschland sorgen wird.

Habecks Heizgesetz: Kritik kommt aus allen Richtungen

Robert Habecks Heizpläne erntet dabei nicht nur von der CDU Kritik. Aus allen Richtungen wird auf das neue Gesetz des Wirtschaftsministers geschossen. Aus der Bevölkerung und aus der Politik. Und auch die Schornsteinfeger sehen sich bei Habecks Heizgesetz nicht als die „Energiepolizei“. Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) steht künftig offenbar auch das falsche Heizen unter Strafe – hohe Bußgelder Hausbesitzer drohen.

Der ambitionierte Plan der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist, dass jede neue Heizung ab 2024 mit 65 Prozent erneuerbaren Energien laufen muss. Durch das Verbot von Öl- und Gasheizung ist einer neuer Einbau dieser Heizungen untersagt. Weil die Gesetzesänderungen so drastisch wirken und flächendeckend für Verwirrungen sorgen, ist aktuell die Verunsicherung in der Bevölkerung groß.

Habecks Heizpläne: Ausnahmen für Krankenhäuser, Pflege- und Reha-Einrichtungen laut Lauterbach notwendig

Wie die Deutsche Presse-Agentur die BamS zitiert, forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei Habecks Heizungs-Plan großzügige Ausnahmeregelungen für Krankenhäuser, Pflege- und Reha-Einrichtungen. „Wir werden nicht zulassen, dass steigende Energie- und Heizkosten Krankenhäuser in ihrer Existenz gefährden“, sagte der Politiker.

Zum Hintergrund: Beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz konnte die Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP zuletzt einen Kompromiss erzielen. Für die neuen Regelungen ab 2024, die den Anteil an erneuerbaren Energien vorschreiben, soll es aber Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben.