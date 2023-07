Bürgergeld: CDU-Politiker fordert „knallhartes Aussortieren“ von „Faulen“

Von: Patricia Huber

„Faule“ Bürgergeld-Empfänger sollten „aussortiert“ werden. Mit diesem Vorschlag sorgt ein CDU-Politiker für Fassungslosigkeit.

Magdeburg – Sozialhilfeempfänger sind immer wieder Vorurteilen ausgesetzt. Eines davon: Menschen, die Bürgergeld beziehen, könnten eigentlich arbeiten, aber wollen das nicht. Einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zufolge glauben das ein Drittel der Befragten. Dabei gibt es zahlreiche Gründe, warum Menschen arbeitslos werden und auf Sozialleistungen angewiesen sind. Doch trotzdem schlägt der Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher von der CDU in Sachsen-Anhalt in diese Kerbe.

Bürgergeld: CDU-Politiker beklagen sich über hohe Sozialausgaben

Der Politiker hat sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in einer Diskussion um Sozialausgaben zu Wort gemeldet – und seine Aussagen sorgten für Wut bei den Twitter-Nutzern. In einer Diskussion um Staatsfinanzen schreibt er: „Sozialismus und Umverteilung als ideologischer Selbstzweck zum Beispiel ist für uns (Anm. d. Red.: die CDU) tabu. Den wirklich Schwachen zu helfen, nicht aber Faulen, da stehen wir bereit.“ Im Anschluss kritisiert er noch die Politik der SPD, die in seinen Augen aus bedingungslosem Grundeinkommen und Sozialleistungen ohne Prüfung der Bedürftigkeit bestünde.

Bürgergeld: CDU-Politiker fordert, „nur echt Bedürftigen“ zu helfen

Räuscher hingegen hat eine ganz eigene Auffassung des sozialen Begriffs: „Sozial wäre, wenn alle ‚Faulen‘ knallhart aussortiert werden, um nur echt Bedürftigen zu helfen.“ Im weiteren Verlauf erklärt er noch, dass das „Aussortieren von Arbeitsverweigerern“ am Anfang mühevoll werden würde. „Allerdings wird, sofern es konsequent durchgesetzt wird, ein Lerneffekt einsetzen.“ Weiter begründet er seinen Vorschlag damit, dass die eingesparten Milliarden das System stabilisieren würden.

Die Aussagen des CDU-Politikers sorgen für Fassungslosigkeit unter den Twitter-Nutzern. „Wie kommt ein Christdemokrat zu dieser menschenverachtenden Sprache. Ich verstehe das nicht“, schreibt ein User. „Diese Ausdrucksweise ist übel, respektlos und unangemessen“, merkt ein weiterer an. Viele Nutzer fragen sich außerdem, wohin die „Faulen“ denn aussortiert werden sollen. Auch ein Parteikollege der CDU in Hannover meldet sich zu Wort und fragt: „Mal abgesehen von der Frage, wie Sie dieses ‚aussortieren‘ mit unserem Grundgesetz bzw. den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Einklang bringen wollen, glauben Sie wirklich, Ihre Sprache ist mit den Werten unserer Partei, dem C, vereinbar?“ (ph)