„Sozialschmarotzerin“: Hartz-IV-Empfängerin wird angeschwärzt - doch das Gericht hält zu ihr

Von: Lisa Mayerhofer

Eine Hartz IV-Empfängerin wurde von einem anonymen Schreiber beim Jobcenter angeschwärzt. Sie arbeite angeblich schwarz als Putzkraft. © Imago

Eine Hartz IV-Empfängerin wurde von einem anonymen Schreiber beim Jobcenter angeschwärzt. Sie wollte herausfinden, wer dahinter steckte. Das Gericht gab ihr recht.

Berlin - „Sozialbetrug!“ - Das war der Titel eines Briefes an das Berliner Jobcenter. In diesem wurde eine Frau, die Hartz IV* bezieht, angeschwärzt: Die Hartz-IV-Empfängerin habe nach dem Tod ihres Vaters ein neues Auto und ein Haus geerbt.

Außerdem arbeite sie schwarz als Putzkraft und beziehe trotzdem staatliche Leistungen. Der anonyme Schreiber forderte das Jobcenter auf, die „Sozialschmarotzerin“ genau zu überprüfen. Der Brief wurde maschinell erstellt und mit einer unleserlichen, handschriftlichen Unterschrift versehen. So berichtet es das Sozialgericht Berlin in einer Mitteilung.

Die Hartz-IV-Empfängerin wurde zu Unrecht beschuldigt

Das Jobcenter ging den Anschuldigungen nach - und stellte fest, dass diese falsch waren. Zwar war der Vater der Frau tatsächlich kürzlich verstorben, er hatte ihr jedoch nichts vererbt. Die Frau hatte außerdem schon vor seinem Tod sein Auto genutzt, das auch nicht mehr neu war - und sie war auch weiterhin auf die Hartz IV-Leistungen angewiesen*. Das Jobcenter gewährte ihr also weiterhin die Grundsicherung.

Allerdings wollte die Hartz IV-Empfängerin nun wissen, wer sie beim Jobcenter angeschwärzt hatte. Dieses kopierte ihr auf Antrag zwar das Schreiben, schwärzte aber die Unterschrift, um den anonymen Verfasser zu schützen. Dagegen ging die Frau gerichtlich vor. Sie wolle die Unterschrift sehen, um eventuell erkennen zu können, wer den Brief geschickt habe.

Das Sozialgericht Berlin gab ihr recht (S 103 AS 4461/20). Zwar müsse das Jobcenter die Identität von Informanten schützen, bei Rufschädigung durch falsche Anschuldigungen sehe die Sache aber anders aus. Statt „sachlicher Informationen“ würden falsche Behauptungen getätigt und „bedenkenlos gepöbelt“.

Das Gericht gab der Hartz IV-Bezieherin recht

Der Begriff „Sozialschmarotzerin“ drücke außerdem laut Gericht Verachtung aus und beleidige die Hilfeempfängerin. Daher überwiege in diesem Fall das Interesse der Frau, die Identität des Absenders zu klären. Vielleicht könne sie mithilfe der krakeligen Unterschrift den Verfasser identifizieren. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Das Sozialgericht Berlin hat aber laut Pressestelle in einem ähnlichen Fall 2016 (S 9 R 1113/12 WA) schon anders entschieden. Dabei hatte ein Informant einen Rentner angeschwärzt, der nach Spanien gezogen sei. Dies stellte sich als wahr heraus, war aber für die Auszahlung der Rente unbedeutend. Der Rentner wollte aber auch hier wissen, wer der Informant war. In diesem Fall hatte das Gericht jedoch keine rufschädigende Behauptung feststellen können und das Geheimhaltungsinteresse des Informanten höher eingeschätzt als das Auskunftsinteresse des Rentners*.

