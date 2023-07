„Sozialstaat darf nicht kaputtgespart werden“: Verbände warnen vor mehr Armut

Teilen

Verena Bentele © M. Popow/Imago

Sozialverbände warnen vor mehr Armut in Deutschland durch die Kürzungen im Sozialbereich im Bundeshaushalt.

Berlin in Deutschland - „Der Sozialstaat darf nicht kaputtgespart werden“, mahnte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Mittwoch anlässlich der Entscheidung über den Etat für 2024 und die Finanzplanung bis 2027 im Bundeskabinett.

Bereits heute fühlten sich viele Menschen in Deutschland abgehängt, erklärte Bentele weiter. „Wir befürchten, dass sich diese Entwicklung weiter verschärfen wird, wenn auf dem Rücken der Ärmsten gespart wird.“ Die VdK-Präsidentin verwies auf das Fehlen einer ausreichenden Finanzierung für die Kindergrundsicherung sowie auf die geplante Streichung des Bundeszuschusses für die Pflegeversicherung und unzureichende Mittel für die Krankenkassen.



Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren forderte der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie. Ansonsten sei zu befürchten, „dass fehlende Investitionen und die bisher bekannten Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich Armut und soziale Ausgrenzung verschärfen“, warnte auch er. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten“ sei es jedoch wichtig, „in eine sozial ausgewogene Politik zu investieren“.



Die Bundesregierung will den Bundeszuschuss für die Pflegeversicherung komplett wegfallen lassen und den Zuschuss für die Rentenkassen kürzen. Zudem fallen in den vergangenen Jahren gezahlte Sonderzuschüsse für die gesetzliche Krankenversicherung weg. Massive Einschnitte sind zudem beim Elterngeld vorgesehen, nach Plänen des Familienministeriums allerdings für Haushalte mit höheren Einkommen. bk/cne

Scholz: Frage nach Einkommensgrenze bei Elterngeld „sehr berechtigt“

In der Debatte um Einschnitte beim Elterngeld hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offen für eine Debatte über die bisherige Einkommensgrenze gezeigt. Die Frage, ob 300.000 Euro die richtige Grenze sei, sei „sehr berechtigt“, sagte Scholz am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. Die Grenze von 300.000 Euro sei „sehr, sehr viel“. Daher sei es „ganz vernünftig, dass man über die richtige Kalibrierung“ weiter diskutiere.

Derzeit können Paare mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 300.000 Euro die Leistung in Anspruch nehmen. Künftig soll die Grenze laut Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei 150.000 Euro liegen. Paus findet den Schritt allerdings selbst problematisch und begründet ihn mit Vorgaben des FDP-geführten Bundesfinanzministeriums wegen des Sparbedarfs im Haushalt.



FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte am Mittwoch der Düsseldorfer „Rheinischen Post“, er halte die Entscheidung der Ministerin „für sehr problematisch“. Es gebe etliche Alternativen für Sparbeiträge im Familienministerium, „beispielsweise bei üppig ausgestatteten Förderprogrammen, deren Wirkung in Zweifel gezogen werden kann“, sagte er weiter.



Die Union forderte die Ampel-Koalition ebenfalls erneut zum Verzicht auf Einsparungen beim Elterngeld auf. „Es wäre das Beste, die Pläne sofort zu begraben“, sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der Zeitung. Paus‘ Vorhaben bringe lediglich „eine minimale Ersparnis, aber eine maximale Enttäuschung“. Das Elterngeld sei keine Sozialleistung, „sondern soll Familien die Entscheidung für ein Kind erleichtern“, so Frei. cha/mt