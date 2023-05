Sozialverband VdK dringt auf Barrierefreiheit beim Neubau von Wohnungen

VdK-Logo © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Der Sozialverband VdK fordert, dass künftig alle neuen Wohnungen barrierefrei gebaut werden.

Berlin in Deutschland - „Ab heute muss jede neue Wohnung barrierefrei gebaut werden“, verlangte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Donnerstag in der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Sie äußerte sich anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Zumindest müsse sichergestellt werden, dass Neubauten später ohne großen Aufwand barrierefrei umgebaut werden könnten, sagte Bentele weiter. Sie verwies auf Berechnungen, wonach derzeit in Deutschland rund zwei Millionen barrierefreie Wohnungen fehlen. „Das wird dem Anspruch einer inklusiven Gesellschaft nicht gerecht und steht in krassem Kontrast zu der UN-Behindertenrechtskonvention“, kritisierte die VdK-Präsidentin.



Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, forderte die Bundesregierung auf, das seit Jahren geplante „Bundesprogramm Barrierefreiheit“ endlich umzusetzen. „Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf, am Leben teilzuhaben. Durch fehlende Barrierefreiheit in sämtlichen Lebensbereichen werden sie daran aber nach wie vor gehindert“, sagte Dusel ebenfalls den beiden Zeitungen.

Nicht nur Theater, Kinos, Kneipen und Hotels seien häufig nicht ausreichend barrierefrei, sondern auch Arztpraxen und öffentliche Verkehrsmittel seien es nach wie vor oftmals nicht, prangerte Dusel bisherige Versäumnisse an. „Das ist nicht nur unsozial und ungerecht, es verstößt schlichtweg gegen Menschenrechte und ist für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland unwürdig.“ bk/mid