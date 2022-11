Sparkasse: Über 90 Prozent AGB-Zustimmung – Kunden akzeptieren potenzielle Preiserhöhungen

Von: Patricia Huber

Teilen

Um die AGB zu ändern, benötigen Banken die Zustimmung der Kunden. Anfangs lief das Einfordern dieser Bestätigung schleppend – jetzt haben die Sparkassen damit kaum mehr ein Problem.

Frankfurt – In der Vergangenheit konnten Banken Preiserhöhungen ohne Kundenzustimmung durchsetzen. Dabei gingen sie davon aus, dass die Zustimmung erfolgt, sofern der Kunde nach der Ankündigung der höheren Kosten nicht widerspricht. Doch diese Methode ist seit dem 27. April 2021 nicht mehr zulässig.

Sparkasse benötigt Zustimmung für AGB-Änderungen

An diesem Tag hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass die Erhöhung von Gebühren ausdrücklich der Zustimmung des Kunden bedarf. Möchte eine Bank also beispielsweise die Kontoführungsgebühren erhöhen, muss der Kunde dies aktiv akzeptieren. Seitdem sind die Banken sehr dahinter, von ihren Kunden die entsprechenden Zustimmungen zu erhalten – und bei der Sparkasse scheint das nach ersten Schwierigkeiten jetzt ganz gut zu laufen.

Im Januar dieses Jahres fehlten noch zahlreiche Zustimmungen. Einer Umfrage von tagesschau.de zufolge war damals die Zurückhaltung noch größer. Doch jetzt sieht es deutlich besser aus. In den meisten Bundesländern haben bereits über 90 Prozent der Sparkassen-Kunden den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zugestimmt, berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf eine eigens durchgeführte Umfrage.

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Sparkasse: Ohne Zustimmung droht die Konto-Kündigung

In Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein haben die Kunden demnach am wenigsten Probleme mit den neuen AGB. Hier haben bereits um die 95 Prozent aller Kunden ihr Einverständnis gegeben – und damit teils auch den Weg für Preiserhöhungen frei gemacht. Auch in den anderen Bundesländern sieht es mit einer Zustimmungsrate von um die 90 Prozent gut aus.

Doch was ist mit den übrigen fünf bis zehn Prozent? Ihnen drohen Konsequenzen. Im Zweifel wird sogar das Konto gekündigt. Erst kürzlich hat die Sparkasse Nürnberg aus diesem Grund Kündigungen an 10.000 Kunden geschickt. Eine Sprecherin erklärt dem Handelsblatt, dass Kunden vorher aber über verschiedenste Wege kontaktiert wurden. Postalisch, im Online-Banking und der dazugehörigen App, auf Kontoauszügen oder sogar am Geldautomaten. Eine Kündigung würde nur im Worst-Case stattfinden. (ph)