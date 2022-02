Sparkasse schickt Brief - doch der Inhalt sorgt für Irritationen: „Sieht so bei Euch die Zukunft aus?“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Auf Twitter kursiert ein Bild von einem Brief der Sparkasse Hannover, der die Nutzer erheitert. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Sparkasse Hannover hat Kunden über neue Geschäftsbedingungen informiert und sorgt dabei für unerwartete Erheiterung.

Hannover - In den vergangenen Jahren hat sich das Finanzwesen stark verändert: Die Hälfte der Deutschen erledigt Banking online - und auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle. Auch die Sparkassen* ziehen mit - mit digitalen Angeboten und Ideen für nachhaltigeres Wirtschaften. Dazu gehört unter anderem die Vermeidung von Papierverschwendung.

Sparkasse Hannover verschickt Infos auf CDs

Dieses Umweltproblem hat die Sparkasse Hannover offenbar ebenfalls auf dem Schirm - und bietet eine etwas altmodisch wirkende Alternative. Das legt jedenfalls ein Bild des Twitter-Nutzers und Sparkassen-Kunden Jan Kutter nahe. Er erhielt demnach einen Brief der Sparkasse mit Vertragskonditionen* und der Bitte um Zustimmung.

Nur: Wie das Bild zeigt, ist dem Brief vom Februar 2022 eine Mini-CD beigelegt. Darauf sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Preis- und Leistungsverzeichnis sowie Sonderbedingungen zu finden. Dazu schrieb Jan Kutter: „Es ist das Jahr 1985, soeben wurde die erste CD-Single im Mini-CD-Format veröffentlicht und die Sparkasse schickt mir einen Brief aus der Zukunft!“

CD-Rom sorgt für Erheiterung

Auf der Plattform machen sich die Nutzer über das Anschreiben lustig: „Da ist bestimmt Dire Straits, Brothers in Arms drauf“, witzelt ein User. „Gut aufbewahren, irgendwann wird sich das Stadtarchiv Hannover freuen“, schreibt ein anderer. „Tja, jetzt schnell ein CD-ROM-Laufwerk ans iPad anschließen und dann geht es los mit der spannenden Lektüre“, heißt es in den Kommentaren. „Ich habe in meinen Geräten nicht mal mehr ein CD Laufwerk und könnte sie nicht mal lesen. Sieht so bei euch Zukunft aus?“, fragt ein anderer.

Damit trifft er einen Punkt: Die Benutzung von CDs nimmt seit Jahren stark ab. Weil die Download-Geschwindigkeiten immer besser werden und die Datenmengen immer größer, besitzen neuere Laptops überhaupt kein CD-Laufwerk mehr.

Ob sich nicht doch eine bessere Lösung gefunden hätte, um die Kunden zu informieren? Die Volksbanken scheinen jedenfalls noch auf die herkömmliche Übertragungsart zu setzen. „Die Volksbank schickt mir fünfunddreißig klein bedruckte Seiten“, schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: „Stimmt - meine Volksbank hat wohl* auch eine Papierfabrik erworben.“

*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.