Keine Service-Mitarbeiter mehr in der Filiale vor Ort - Sparkasse will das Problem jetzt mit Technik lösen

Von: Patricia Huber

Fehlende persönliche Betreuung in der Bank sorgt besonders bei Rentner häufig für Frust. Die Sparkasse Bautzen will jetzt mit Hightech Abhilfe schaffen.

Bautzen – In immer mehr Bankfilialen werden Services am Schalter abgeschafft. An den Standorten können Kunden Geld dann beispielsweise nur noch am Automaten abheben. Und auch Überweisungen oder Daueraufträge sollen vermehrt via Online-Banking abgewickelt werden, um Personal zu sparen. Doch dabei vergessen Banken oft die Kunden, die mit Smartphone, Computer und Co. nicht viel am Hut haben. Besonders Rentner fühlen sich hier oft übergangen.

Sparkasse: Video-Terminals sollen weiterhin Filial-Service ermöglichen

Die Kreissparkasse im sächsischen Bautzen hat hier nun eine neue Lösung. Dort sitzen die Mitarbeiter in den kleinen Filialen nicht mehr vor Ort, können aber trotzdem von Kunden kontaktiert werden. Über Video-Terminals können sich die Kunden in der Filiale an einen Mitarbeiter wenden, der ihnen dann weiterhelfen kann. Die Kreissparkasse Bautzen hat in zehn der 21 Filialen solche Terminals installiert, wie der MDR berichtet. Der Mitarbeiter, der dann per Video mit den Kunden kommuniziert, sitzt in der Zentrale und kann so mehrere Filialen an unterschiedlichen Standorten bedienen.

„Fast alles, was am Bankschalter möglich ist, kann auch über den Video-Service erledigt werden“, sagt Vanessa Fabig, Projektleiterin für den Videoservice gegenüber dem MDR. Damit Dokumente wie die Kundenkarte oder der Ausweis auch im Video-Gespräch erfasst werden können, gibt es eine kleine Scan-Fläche, welche im Terminal integriert ist.

Sparkasse: Neue Video-Terminals sorgten anfangs für Aufregung

Aber wie kommt der neue Service bei den Kunden an? Zu Beginn war die Aufregung groß. Dem Bautzener Bürgermeister zufolge hätten sich die Kunden sehr aufgeregt. Doch mittlerweile wurde der Video-Service positiv aufgenommen. Selbst für ältere Kunden sind die neuen Terminals einfach zu bedienen. Und es wird auch genutzt: Über 800 Servicegespräche wurden alleine im Juni in allen Filialen über die Terminals geführt. (ph)