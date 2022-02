Sparkasse: Hilfsaktion sorgt für Begeisterung - „Wunderbar, Hut ab, Geste der Menschlichkeit“

Von: Patricia Huber

Eine Sparkasse in Neunkirchen hat mit einem Aushang an der Filiale für große Begeisterung gesorgt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Mit einem Aushang an der Glasscheibe der Filiale hat eine Sparkasse in Neunkirchen für viel Lob gesorgt. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Neunkirchen - Besonders die kalten Wintermonate sind für Menschen ohne ein Dach über dem Kopf eine echte Herausforderung. Bei Minusgraden suchen sie häufig Schutz an überdachten Stellen oder in der Nähe von Eingängen, um die dortige Wärme zu nutzen. Auch die Vorräume in Bankfilialen sind hier ein beliebtes Ziel. Doch braucht man dafür eine Bankkarte, um den warmen Vorraum zu betreten.

Sparkasse lässt Türen für Obdachlose geöffnet

Die Leitung einer Sparkasse in Neunkirchen hat nun großes Herz bewiesen und lässt absichtlich auch nachts die automatischen Türen geöffnet, sodass Obdachlose sich in den Innenräumen aufwärmen können. Die gut gemeinte Idee kam aber offenbar nicht bei allen Kunden der Bank gut an, weshalb die Sparkasse einen Aushang mit einer klaren Ansage an ihrer Filiale befestigte.

Die Facebook-Seite „Neunkirchen (Saar)“ teilte diesen Aushang und stieß damit eine Diskussion in dem sozialen Netzwerk an. Auf dem Zettel, der an der Glasscheibe der Filiale befestigt ist, steht oben groß und dick „An jene, die nachts Menschen ohne Obdach belästigen.“ Weiter heißt es: „Wenn eine Bankfiliale sich dazu entscheidet, in den kalten Jahreszeiten ihre automatischen Türen nachts offenzulassen, dann können Sie davon ausgehen, dass es sie nicht stört, wenn Obdachlose hier Schutz vor der Kälte suchen.“

Sparkasse macht Kunden klare Ansage

„Also zeigen sie Menschlichkeit. Es ist schon schlimm genug“, lautet der letzte Satz auf dem Aushang. Zudem erinnert der Text die Menschen daran, dass sie froh sein sollten, im Winter nicht vor verschlossenen Türen stehen zu müssen. „Sie wissen nicht, weshalb der andere dieses Glück nicht hat.“

Ein Großteil der Kommentatoren unter dem Post zeigt sich begeistert von der Aktion der Sparkasse. „Hut ab und meinen absoluten Respekt! Es gibt doch noch Menschen mit Herz!“ oder „Eine wunderbare Geste der Menschlichkeit“, liest man dort. Doch es gibt auch kritische Stimmen. „Ist es wirklich ‚menschlich‘, als solche Institution bloß eine Tür, zum kalten Fußboden hin, offen zu lassen? Nicht mal die Hygiene ist dann ordentlich geklärt, weder für die Obdachlosen, noch für Mitarbeiter, noch für Kunden“, merkt eine Userin an.

Ein anderer kritisiert, dass auf dem Aushang auch zu lesen ist „Banken wie die Postbank oder die Deutsche Bank* lassen ihre automatischen Türen deswegen aktuell nachts geschlossen.“ Er merkt an, dass dieser Kommentar einen „schalen Marketing Beigeschmack“ hinterlässt, welchen die Aktion „eigentlich nicht verdient hätte.“ (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.