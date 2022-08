Sparkasse bietet Kunden wichtige Änderung beim mobilen Bezahlen

Von: Lisa Mayerhofer

Die Sparkasse verbessert ihr Angebot beim mobilen Bezahlen. Kunden können nun mit einer neuen digitalen Version der Sparkassen-Card ihre Rechnungen nun auch unterwegs begleichen.

Berlin – Für Sparkassen-Kunden gibt es gute Nachrichten: Die Finanzgruppe erweitert die digitale Sparkassen-Card auf dem Smartphone um das Zahlverfahren Debit Mastercard, das nun zusätzlich zur girocard zum Einsatz kommt. Mit der neuen Version der digitalen Sparkassen-Card können Kunden „überall in Deutschland sowie weltweit mobil bezahlen“, verspricht der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in einer Mitteilung.

Kunden erhalten Sparkassen-Card-Upgrade automatisch

Kunden müssen dafür nichts tun: Sie erhalten das Upgrade der digitalen Sparkas­sen-Card in den nächsten Wochen automatisch, sofern sie bereits die neue physische Sparkassen-Card mit den beiden Zahlverfahren girocard und Debit Mastercard erhalten haben und die digitale Sparkassen-Card in der App oder Apple Pay nutzen.

„Die Kombination von girocard und Debit Mastercard in der digitalen Sparkassen-Card ist ein technischer Meilenstein mit hohem Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden. Das Zahlverfahren Debit Mastercard erweitert das Angebot für sie um Millionen von Akzep­tanzstellen in Geschäften weltweit, in Internet-Shops und Apps“, sagt Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.

Neue Funktionen: Reaktion auf Mastercard-Ankündigung

Die Sparkassen reagieren damit auch auf die Ankündigung von Mastercard, sein Debit-Zahlverfahren Maestro ab dem zweiten Halbjahr 2023 in den meisten europäischen Ländern vom Markt zu nehmen. Maestro hat bisher den Kunden vieler deutscher Banken ermöglicht, mit der Girokarte auch im Ausland Bargeld abheben oder damit bezahlen zu können.

Die Sparkassen, die mit Mastercard kooperieren, brauchen deshalb eine Alternative und bieten nun ihren Kunden eine Karte an, die die girocard und eine Mastercard-Debitkarte kombiniert. Die neue Karte soll aber nicht nur weiter das Bezahlen im Ausland ermöglichen, sondern vor allem im digitalen Bereich mehr Leistungen anbieten können.