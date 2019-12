Sparkasse und Volksbank: Revolution mit Parallele zur Allianz Arena

Im Taunus kommt es zu einer ungewöhnlichen Kooperation. Die Sparkasse und Volksbank eröffnen eine gemeinsame Filiale. Das Konzept erinnert auch durch die Farbliche Abwechslung an die ehemalige Stadionteilung des FC Bayern und des TSV 1860.

Bad Soden - Die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse haben am Donnerstag in Bad Soden bei Frankfurt ihre erste gemeinsame Filiale eröffnet. Dem sogenannten Finanzpunkt der beiden Institute sollen am Freitag sechs weitere Standorte folgen, wie die beiden Banken mitteilten. Die flächendeckende Kooperation als Alternative zu bloßen Filialschließungen ist nach ihren Angaben bundesweit einzigartig und eine "Antwort auf das veränderte Kundenverhalten".

Sparkasse und Volksbank: 26 Standorte sollen Folgen

Die beiden Banken kündigten bis Ende 2020 insgesamt 26 gemeinsame Standorte an. Die Kosten für das Projekt belaufen sich demnach auf bis zu fünf Millionen Euro. Andere Institute "haben schon angekündigt, dass sie mit großem Interesse auf das Modell schauen werden", erklärte die Frankfurter Volksbank-Vorsitzende Eva Wunsch-Weber.

Zusammenlegung mit Volksbank: Bad Soden im Taunus bekommt erste Volks-Sparkasse …… Keine Kunst: In ein paar Jahren haben wir sowieso das staatliche Deutsche Commerzvolkssparkassenlandesprivatbankhaus. — Der Humor-Austicker (@SatireFrosch) December 19, 2019

Sparkasse und Volksbank wechseln sich ab - auch Farblich

In Bad Soden bieten Sparkasse und Volksbank ihre Dienstleistungen unter einem Dach an - aber nicht zeitgleich. Stattdessen "werden im Regelfall jeweils zwei Tage pro Woche Mitarbeiter des einen und zwei Tage Mitarbeiter des anderen Geldinstitutes vor Ort sein", erklärten die Banken. Durch eine entsprechende Beleuchtung in den Unternehmensfarben Rot oder Blau sollen die Kunden demnach erkennen, wer gerade Bereitschaft hat. Auch auf einem anderen Feld bahnt sich bei der Sparkasse eine Revolution an. Der Grund ist die große Konkurrenz auf dem Markt der Banken.

AFP