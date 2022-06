Sparkasse warnt Kunden: Vorsicht bei dieser SMS

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die Sparkasse warnt vor einer neuen Betrugsmasche. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Die Sparkasse warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Nun versuchen Diebe per SMS an wertvolle Kontodaten – und damit das Geld – von Sparkassen-Kunden zu kommen.

München – Es gibt für Betrüger unzählige Möglichkeiten, online ahnungslosen Menschen ihr Geld abzuknöpfen. Aktuell warnt die Sparkasse vor einer neuen Betrugsmasche, die per SMS im Namen des Kreditinstituts verbreitet wird. Darin werden Sparkassen-Kunden persönlich angesprochen und aufgefordert, bis spätestens 15.05.2022 auf „pushTAN 2.0“ umzusteigen.

Sparkasse: Warnung vor betrügerischer SMS

Das schon abgelaufene Datum soll wahrscheinlich zusätzlich unter Druck setzen. Weiter heißt es in der SMS, dass die Kunden auf einen unten angegebenen Link klicken sollen. Dieser führt dann zu einer betrügerischen Website, warnt die Sparkasse. Dort sollen die Kunden dann ihre Kontodaten eingeben, die so in die Hände von Betrügern gelangen.

Das Computer-Notfallteam der Sparkasse warnt deshalb eindringlich davor, auf den Link zu klicken. Wer schon seinen Daten auf der betrügerischen Website eingegeben hat, sollte sich am besten sofort bei seiner Sparkasse melden, damit diese den Online-Banking-Zugang sperren kann.

Sparkasse warnte im Mai für fünf Phishing-SMS

Laut Sparkasse kommen Phishing-SMS wie diese entweder von unbekannten Nummern oder von einer Nummer aus dem Adressbuch – das kann passieren, wenn das Handy eines persönlichen Kontaktes infiziert wurde. Deshalb ist es sinnvoll, Stil und Rechtschreibung der SMS zu checken und keinesfalls auf den angegebenen Link zu klicken.

Sollten Sie sich unsicher sein, ob es sich bei einer SMS wirklich um eine Nachricht Ihrer Sparkasse handelt, ist es am besten, noch einmal telefonisch bei Ihrer Filiale nachzufragen. Die Sparkasse warnte allein im Mai vor fünf unterschiedlichen Phishing-SMS, die im Umlauf sind.